Несмотря на войну в стране и реформирование образования, украинские вузы демонстрируют высокое качество предоставления образовательных услуг. Мировой рейтинг, в который вошли и наши университеты, это демонстрирует, пишет 24 Канал, ссылаясь на UI GreenMetric

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Какие места заняли украинские вузы

В очередной ежегодный мировой рейтинг университетов UI GreenMetric World University Rankings вошло 25 вузов из Украины. Университеты выбирали и оценивали по следующим критериям, которые демонстрируют устойчивое развитие:

среда и инфраструктура,

энергетика и изменение климата,

управление отходами,

водные ресурсы,

транспорт,

экологическое образование

научные исследования.

В рейтинге представлено 1477 университетов из 95 стран мира, для которых выставлены оценки по каждому из критериев.

Украинские вузы не в 100 лучших, но расположены равномерно в рейтинге следующим образом:

Рейтинг украинских вузов / таблица UI GreenMetric

Если же мы вынесем отдельно украинские университеты, то пятерка лучших выглядит следующим образом:

1 место – Национальный лесотехнический университет Украины (210 место в мире).

2 место – Сумской государственный университет (323 место в мире).

3 место – Национальный университет "Острожская академия" (448 место в мире).

4 место – Международный Европейский университет (629 место в мире).

5 место – Национальный университет "Львовская политехника" (701 место в мире).

Реформа высшего образования продолжается, меняется оснащение и материально-техническая база укрупненных вузов, а это повлияет на качество образовательных услуг. И уже в следующем году рейтинг может нас удивить.