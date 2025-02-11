Несмотря на войну в стране и реформирование образования, украинские вузы демонстрируют высокое качество предоставления образовательных услуг. Мировой рейтинг, в который вошли и наши университеты, это демонстрирует, пишет 24 Канал, ссылаясь на UI GreenMetric
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Какие места заняли украинские вузы
В очередной ежегодный мировой рейтинг университетов UI GreenMetric World University Rankings вошло 25 вузов из Украины. Университеты выбирали и оценивали по следующим критериям, которые демонстрируют устойчивое развитие:
- среда и инфраструктура,
- энергетика и изменение климата,
- управление отходами,
- водные ресурсы,
- транспорт,
- экологическое образование
- научные исследования.
В рейтинге представлено 1477 университетов из 95 стран мира, для которых выставлены оценки по каждому из критериев.
Украинские вузы не в 100 лучших, но расположены равномерно в рейтинге следующим образом:
Рейтинг украинских вузов / таблица UI GreenMetric
Если же мы вынесем отдельно украинские университеты, то пятерка лучших выглядит следующим образом:
1 место – Национальный лесотехнический университет Украины (210 место в мире).
2 место – Сумской государственный университет (323 место в мире).
3 место – Национальный университет "Острожская академия" (448 место в мире).
4 место – Международный Европейский университет (629 место в мире).
5 место – Национальный университет "Львовская политехника" (701 место в мире).
Реформа высшего образования продолжается, меняется оснащение и материально-техническая база укрупненных вузов, а это повлияет на качество образовательных услуг. И уже в следующем году рейтинг может нас удивить.