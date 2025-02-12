Попри війну в країні та реформування освіти, українська виші демонструють високу якість надання освітніх послуг. Світовий рейтинг, у який ввійшли і наші університети, це демонструє, пише 24 Канал, посилаючись на UI GreenMetric

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Які місця посіли українські виші

У черговий щорічний світовий рейтинг університетів UI GreenMetric World University Rankings ввійшло 25 вишів з України. Університети обирали та оцінювали за наступними критеріями, які демонструють сталий розвиток:

середовище та інфраструктура,

енергетика і зміна клімату,

управління відходами,

водні ресурси,

транспорт,

екологічна освіта

наукові дослідження.

У рейтингу представлено 1477 університетів з 95 країн світу, для яких виставлені оцінки за кожним з критеріїв.

Українські виші не у 100 найкращих, але розташовані рівномірно у рейтингу таким чином:

Рейтинг українських вишів / таблиця UI GreenMetric

Якщо ж ми винесемо окремо українські університети, то п'ятірка найкращих виглядає наступним чином:

1 місце – Національний лісотехнічний університет України (210 місце у світі).

2 місце – Сумський державний університет (323 місце у світі).

3 місце – Національний університет "Острозька академія" (448 місце у світі).

4 місце – Міжнародний Європейський університет (629 місце у світі).

5 місце – Національний університет "Львівська політехніка" (701 місце у світі).

Реформа вищої освіти триває, змінюється оснащення та матеріально-технічна база укрупнених вишів, а це вплине на якість освітніх послуг. І вже наступного року рейтинг може нас здивувати.