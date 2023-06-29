ООН та Impact Force запустили освітню програму для переселенок в Україні та Польщі

Через війну багато українських жінок були змушені покинути власні домівки. Для них намагаються створити багато програм, аби допомогти адаптуватися до нових умов.

Impact Force, ООН Жінки та Міністерство цифрової трансформації створили освітню програму для жінок-переселенок та внутрішньо переміщених осіб. Вона спрямована на зростання наявного бізнесу та створення нового онлайн-бізнесу.

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Учасників програми познайомлять з процесом створення бізнесу в інтернеті, розвитком бренду, пошукам аудиторії та нових клієнтів. Загалом участь у програмі можуть взяти 80 жінок. Зареєструватися на відбір можна за посиланням. Термін подачі заявок завершиться завтра, 30 червня, о 23:00 за Києвом.

Учасниці програми отримають менторство та стартап ваучери. Навчальний контент також обіцяють додати до порталу Дія.Бізнес, аби більше українок дізналися про можливості цифрових технологій.

Освітня програма буде тривати 6 місяців. Взяти у ній участь можуть українські жінки віком від 18 років, які мають повну середню освіту. Перевага буде надаватися жінкам, які опинилися у скрутному становищі та найбільше потребують навчання по програмі.

Також розробники програми повідомляють, що будуть намагатися набрати учасниць так, щоб вони представляли усі регіони України.