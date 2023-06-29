Impact Force, ООН Женщины и Министерство цифровой трансформации создали образовательную программу для женщин-переселенок и внутренне перемещенных лиц. Она направлена на рост существующего бизнеса и создание нового онлайн-бизнеса.

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Участников программы познакомят с процессом создания бизнеса в интернете, развитием бренда, поиском аудитории и новых клиентов. В общей сложности участие в программе могут принять 80 женщин. Зарегистрироваться на отбор можно по ссылке. Срок подачи заявок завершится завтра, 30 июня, в 23:00 по Киеву.

Участницы программы получат менторство и стартап ваучера. Учебный контент также обещают добавить к порталу Дія.Бізнес, чтобы больше украинок узнали возможности цифровых технологий.

Образовательная программа продлится 6 месяцев. Принять в ней участие могут украинские женщины от 18 лет, имеющие полное среднее образование. Предпочтение будет отдаваться женщинам, которые оказались в затруднительном положении и больше нуждаются в обучении по программе.

Также разработчики программы сообщают, что постараются набрать участниц так, чтобы они представляли все регионы Украины.