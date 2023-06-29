Impact Force, ООН Жінки та Міністерство цифрової трансформації створили освітню програму для жінок-переселенок та внутрішньо переміщених осіб. Вона спрямована на зростання наявного бізнесу та створення нового онлайн-бізнесу.

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Учасників програми познайомлять з процесом створення бізнесу в інтернеті, розвитком бренду, пошукам аудиторії та нових клієнтів. Загалом участь у програмі можуть взяти 80 жінок. Зареєструватися на відбір можна за посиланням. Термін подачі заявок завершиться завтра, 30 червня, о 23:00 за Києвом.

Учасниці програми отримають менторство та стартап ваучери. Навчальний контент також обіцяють додати до порталу Дія.Бізнес, аби більше українок дізналися про можливості цифрових технологій.

Освітня програма буде тривати 6 місяців. Взяти у ній участь можуть українські жінки віком від 18 років, які мають повну середню освіту. Перевага буде надаватися жінкам, які опинилися у скрутному становищі та найбільше потребують навчання по програмі.

Також розробники програми повідомляють, що будуть намагатися набрати учасниць так, щоб вони представляли усі регіони України.