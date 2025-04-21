Чи існують програми з підтримки української мови та мовні курси для українців за кордоном
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ініціював розширення мережі українознавчих шкіл і підтримку української мови за кордоном.
- Мережа суботніх і недільних шкіл українського спрямування налічує понад 200 установ і функціонує в різних країнах світу.
- Ініціативи протидіють асиміляції, забезпечують безперервність освіти і формують національно-громадянську свідомість згідно з Законом України.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ініціював розширення мережі українознавчих суботніх і недільних шкіл у місцях компактного проживання українців за кордоном. Паралельно розвивали інші форми підтримки.
Зокрема, мовиться про формування українських книжкових поличок у бібліотеках, організацію онлайн-курсів з вивчення української мови, а також налагодження активної співпраці з МЗС, МОН та новоствореним Мін'єдності. Про це Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал.
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Чи існують програми з підтримки української мови для українських біженців
Також Уповноважений висловив окрему подяку Світовому Конгресу Українців та Світовій координаційній виховно-освітній раді. Завдяки їм вдалося суттєво збільшити кількість таких освітніх осередків.
Наразі мережа суботніх і недільних шкіл українського спрямування налічує понад 200 установ. І вони функціонують не лише в Європі, США та Канаді, а й у Латинській Америці, Африці, інших країнах світу,
– розповів мовний омбудсмен.
За його словами, це надзвичайно важлива робота, яка:
- протидіє асиміляції;
- забезпечує безперервність освіти;
- формує національно-громадянську свідомість.
Кремінь при цьому наголосив, що ці ініціативи є невід'ємною частиною Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та ключовим напрямом у стратегії зміцнення української державності, національної пам’яті та культурної спадщини в умовах глобальних викликів.
- Раніше ми інформували про те, що понад 1,7 мільйона учнів втратили зв'язок з офіційною системою української освіти.