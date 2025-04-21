Укр Рус
Освіта Освіта за кордоном Чи існують програми з підтримки української мови та мовні курси для українців за кордоном
21 квітня, 22:48
2

Чи існують програми з підтримки української мови та мовні курси для українців за кордоном

Марія Волошин
Основні тези
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ініціював розширення мережі українознавчих шкіл і підтримку української мови за кордоном.
  • Мережа суботніх і недільних шкіл українського спрямування налічує понад 200 установ і функціонує в різних країнах світу.
  • Ініціативи протидіють асиміляції, забезпечують безперервність освіти і формують національно-громадянську свідомість згідно з Законом України.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ініціював розширення мережі українознавчих суботніх і недільних шкіл у місцях компактного проживання українців за кордоном. Паралельно розвивали інші форми підтримки.

Зокрема, мовиться про формування українських книжкових поличок у бібліотеках, організацію онлайн-курсів з вивчення української мови, а також налагодження активної співпраці з МЗС, МОН та новоствореним Мін'єдності. Про це Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал

Дивіться також Як привчити вчителів та учнів спілкуватися українською поза межами освітнього процесу

Чи існують програми з підтримки української мови для українських біженців

Також Уповноважений висловив окрему подяку Світовому Конгресу Українців та Світовій координаційній виховно-освітній раді. Завдяки їм  вдалося суттєво збільшити кількість таких освітніх осередків.

Наразі мережа суботніх і недільних шкіл українського спрямування налічує понад 200 установ. І вони функціонують не лише в Європі, США та Канаді, а й у Латинській Америці, Африці, інших країнах світу,
– розповів мовний омбудсмен.

За його словами, це надзвичайно важлива робота, яка:

  • протидіє асиміляції;
  • забезпечує безперервність освіти;
  • формує національно-громадянську свідомість.

Кремінь при цьому наголосив, що ці ініціативи є невід'ємною частиною Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та ключовим напрямом у стратегії зміцнення української державності, національної пам’яті та культурної спадщини в умовах глобальних викликів.