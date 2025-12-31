Уряд виділив мільярди гривень на укриття у школах

Уряд України днями погодив субвенцію на укриття у школах на 2026 рік. Передбачили 5 мільярдів гривень.

Також посадовці схвалили правила та умови надання субвенції на облаштування шкільних укриттів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Хто і скільки отримає на укриття?

Ці кошти у 2026 році спрямують, зокрема, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, зокрема й на завершення розпочатих раніше.

Отримати кошти зможуть військові та спеціальні заклади освіти, школи, у яких навчається не менше ніж 200 учнів. Також ті заклади освіти, які є єдиними в громаді.

Розподіл фінансування відбуватиметься за рівнями ризику безпеки, до яких належать громади.

Для отримання субвенції школа має проводити дистанційне або змішане навчання. Також заклад освіти повинен мати проєктно-кошторисну документацію та бути неушкодженим.

Першочергово профінансують проєкти, які фінансували у 2025 році та рівень готовності яких становить не менше ніж 60%, а також військові ліцеї або ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Проєкти попередніх років, реалізовані на менш як на 60%, також можуть подавати заявки на участь у фінансуванні на загальних умовах.

Що відомо про будівництво підземних закладів освіти?