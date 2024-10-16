Такого забарвлення ніде не зустріти: український учитель виростив метеликів у штучних умовах
Джерело:Суспільне
Український учитель біології Іван Бондар виростив українські та тропічні види метеликів у штучних умовах. Він працює у Полтавській спеціальній школі № 40 і так прагне знайомити учнів із життєвим циклом комах.
Задля цього з дітьми купив кілька різних гусеней. Він розповів Суспільному, що тропічні метелики у штучних умовах живуть довше, ніж у природі.
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Полтавський вчитель біології виростив метеликів
Комах учитель виростив сам, аби діти краще засвоювали матеріал. Каже, що цей процес займає багато часу.
У нас у книжці зображена схема, де з яйця вилуплюється гусінь, з гусені лялечка, з лялечки вже метелик. А в 7 класі ми наочно проходимо цю тему,
– поділився Бондар.
І додав, що учням дуже цікаво, бо цей процес вони проходять наживо: занурюються у це середовище.
Виростити метеликів у штучних умовах Іван Бондар спробував уперше. Годує їх цукровим, медовим сиропами або ж фруктами.
Ми часто проводимо різні досліди. Ми їх годуємо один раз на день, і майже весь день вони сидять у своїх будиночках. Також нам Іван Олександрович багато розповідає про різні рослини та тварин,
– каже учениця 7 класу Анна Кущ.
Учитель зауважив, що для лялечок у штучних умовах потрібна температура 10 – 15 градусів тепла, для метеликів достатньо 10. В умовах тропіків вони живуть набагато менше, ніж у штучних.
Учитель біології Іван Бондар виростив метеликів / Суспільне
Учні кажуть, що це цікавіше, ніж просто вивчати про метеликів з книжки.
Це пізнавально. Такого забарвлення більш ніде не можна зустріти на вулиці,
– каже учень 7 класу Олександр Кулик.
Планує вчитель біології почати вирощувати у штучних умовах і махаонів – раритетний вид метеликів, занесений до Червоної книги України.
Учитель біології Іван Бондар виростив метеликів: відео
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