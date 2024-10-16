Задля цього з дітьми купив кілька різних гусеней. Він розповів Суспільному, що тропічні метелики у штучних умовах живуть довше, ніж у природі.

Дивіться також Коли немає світла: який формат навчання обрати для школяра

Полтавський вчитель біології виростив метеликів

Комах учитель виростив сам, аби діти краще засвоювали матеріал. Каже, що цей процес займає багато часу.

У нас у книжці зображена схема, де з яйця вилуплюється гусінь, з гусені лялечка, з лялечки вже метелик. А в 7 класі ми наочно проходимо цю тему,

– поділився Бондар.

І додав, що учням дуже цікаво, бо цей процес вони проходять наживо: занурюються у це середовище.

Виростити метеликів у штучних умовах Іван Бондар спробував уперше. Годує їх цукровим, медовим сиропами або ж фруктами.

Ми часто проводимо різні досліди. Ми їх годуємо один раз на день, і майже весь день вони сидять у своїх будиночках. Також нам Іван Олександрович багато розповідає про різні рослини та тварин,

– каже учениця 7 класу Анна Кущ.

Учитель зауважив, що для лялечок у штучних умовах потрібна температура 10 – 15 градусів тепла, для метеликів достатньо 10. В умовах тропіків вони живуть набагато менше, ніж у штучних.



Учитель біології Іван Бондар виростив метеликів / Суспільне

Учні кажуть, що це цікавіше, ніж просто вивчати про метеликів з книжки.

Це пізнавально. Такого забарвлення більш ніде не можна зустріти на вулиці,

– каже учень 7 класу Олександр Кулик.

Планує вчитель біології почати вирощувати у штучних умовах і махаонів – раритетний вид метеликів, занесений до Червоної книги України.

Учитель біології Іван Бондар виростив метеликів: відео