У школах Києва будуть додаткові уроки під час канікул

У школах Києва під час осінніх канікул організують компенсаторні заняття, а також індивідуальні та групові консультації. Це зроблять з метою подолання освітніх розривів та освітніх втрат у час війни.

Відповідні рекомендації директорам шкіл та учителям надали у департаменті освіти і науки КМДА. Додаткові уроки рекомендують проводити протягом 23 – 29 жовтня.

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У школах Києва будуть додаткові уроки

Так, учителям радять у час канікул:

проаналізувати результати навчання учнів та рівень здобутих знань у минулому році та у межах цього;

провести компенсаторні заняття, індивідуальні та групові консультації задля подолання освітніх розривів та освітніх втрат;

здійснити, у разі потреби, перерозподіл годин на вивчення окремих тем.

Директорам шкіл при цьому рекомендують забезпечити проведення цих занять, а також гуртків та секцій у межах осінніх канікул.

Коли осінні канікули у школах Києва 2023

У школах Києва осінні канікули триватимуть тиждень.

Вони розпочинаються 23 жовтня. Учні відпочиватимуть до 29 жовтня 2023 року.

Цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року.