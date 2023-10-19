У школах Києва будуть додаткові уроки під час канікул
19 жовтня 2023, 12:27Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У школах Києва під час осінніх канікул організують компенсаторні заняття, а також індивідуальні та групові консультації. Це зроблять з метою подолання освітніх розривів та освітніх втрат у час війни.
Відповідні рекомендації директорам шкіл та учителям надали у департаменті освіти і науки КМДА. Додаткові уроки рекомендують проводити протягом 23 – 29 жовтня.
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У школах Києва будуть додаткові уроки
Так, учителям радять у час канікул:
- проаналізувати результати навчання учнів та рівень здобутих знань у минулому році та у межах цього;
- провести компенсаторні заняття, індивідуальні та групові консультації задля подолання освітніх розривів та освітніх втрат;
- здійснити, у разі потреби, перерозподіл годин на вивчення окремих тем.
Директорам шкіл при цьому рекомендують забезпечити проведення цих занять, а також гуртків та секцій у межах осінніх канікул.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Коли осінні канікули у школах Києва 2023
- У школах Києва осінні канікули триватимуть тиждень.
- Вони розпочинаються 23 жовтня. Учні відпочиватимуть до 29 жовтня 2023 року.
- Цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року.