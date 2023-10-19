Соответствующие рекомендации директорам школ и учителям предоставили в департаменте образования и науки КГГА. Дополнительные уроки рекомендуют проводить в течение 23 – 29 октября.

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В школах Киева будут дополнительные уроки

Так, учителям советуют во время каникул:

  • проанализировать результаты обучения учащихся и уровень полученных знаний в прошлом году и в рамках этого;
  • провести компенсаторные занятия, индивидуальные и групповые консультации для преодоления разрывов образования и образовательных потерь;
  • осуществить, в случае необходимости, перераспределение часов для изучения отдельных тем.

Директорам школ рекомендуют обеспечить проведение этих занятий, а также кружков и секций в рамках осенних каникул.

Когда осенние каникулы в школах Киева 2023

  • В школах Киева осенние каникулы продлятся неделю.
  • Они начинаются 23 октября. Учащиеся будут отдыхать до 29 октября 2023 года.
  • Этот учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года.