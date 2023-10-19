Відповідні рекомендації директорам шкіл та учителям надали у департаменті освіти і науки КМДА. Додаткові уроки рекомендують проводити протягом 23 – 29 жовтня.

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У школах Києва будуть додаткові уроки

Так, учителям радять у час канікул:

проаналізувати результати навчання учнів та рівень здобутих знань у минулому році та у межах цього;

провести компенсаторні заняття, індивідуальні та групові консультації задля подолання освітніх розривів та освітніх втрат;

здійснити, у разі потреби, перерозподіл годин на вивчення окремих тем.

Директорам шкіл при цьому рекомендують забезпечити проведення цих занять, а також гуртків та секцій у межах осінніх канікул.

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Коли осінні канікули у школах Києва 2023