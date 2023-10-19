Відповідні рекомендації директорам шкіл та учителям надали у департаменті освіти і науки КМДА. Додаткові уроки рекомендують проводити протягом 23 – 29 жовтня.
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У школах Києва будуть додаткові уроки
Так, учителям радять у час канікул:
- проаналізувати результати навчання учнів та рівень здобутих знань у минулому році та у межах цього;
- провести компенсаторні заняття, індивідуальні та групові консультації задля подолання освітніх розривів та освітніх втрат;
- здійснити, у разі потреби, перерозподіл годин на вивчення окремих тем.
Директорам шкіл при цьому рекомендують забезпечити проведення цих занять, а також гуртків та секцій у межах осінніх канікул.
Коли осінні канікули у школах Києва 2023
- У школах Києва осінні канікули триватимуть тиждень.
- Вони розпочинаються 23 жовтня. Учні відпочиватимуть до 29 жовтня 2023 року.
- Цей навчальний рік у Києві триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року.