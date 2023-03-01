У школах одного з облцентрів скасовують скорочені уроки
Джерело:Суспільне
З 1 березня у школах Луцька скасовують скорочені уроки. Тепер вони триватимуть по 45 хвилин.
Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. До слова, раніше через блекаути та графіки відключень світла уроки тривали 35 – 40 хвилин.
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У Луцьку скасовують скорочені уроки у школах
На сьогодні, уточнив чиновник, потреби в скорочених уроках немає. Окремі школи повернулися до повних уроків ще в середині лютого.
Він нагадав, що з початку жовтня 2022 року через відключення світла ухвалили рішення, що навчання у школах міста триватиме упродовж світлового дня.
Тоді заклади скорочували і перерви, і уроки. Зараз встигають закривати навчальні плани у світловий день з 8:00 до 18:30, і майже всі школи в цьому інтервалі працюють,
– наголосив Бондар.
До слова, у Луцьку працює 38 шкіл.
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