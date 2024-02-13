УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів НМТ-2024 з усіх предметів

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційні варіанти тестів національного мультипредметного тесту з усіх предметів. Їх розмістили окремих pdf-файлах.

Вони будуть зручними для тих, у кого повільний інтернет або хто не має змоги працювати впродовж тривалого часу. Наприкінці кожного тесту також є правильні відповіді, аби одразу перевірити себе.

Дивіться також У яких приміщеннях та аудиторіях відбудеться НМТ-2024

З'явилися демоваріанти тестів НМТ-2024

Під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні можна вибирати послідовність виконання завдань. Також повертатися до іншого завдання, змінювати варіант відповіді.

Під час виконання завдань можна скористатися "Довідковими матеріалами" з математики, фізики та хімії. На виконання демоваріантів тестів ви можете витратити стільки часу, скільки бажаєте.

З демонстраційними варіантами тестів можна ознайомитися у рубриці

НМТ у 2024 році відбуватиметься протягом одного дня. Триватиме 120 хвилин. Передбачена також перерва у 20 хвилин між двома рівноцінними блоками.

Які предмети будуть на НМТ у 2024 році

Учасникам НМТ-2024 потрібно буде складати чотири предмети: 3 обов'язково та один – на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Раніше ми також повідомляли дати проведення національного мультипредметного тесту. Деталі читайте за посиланням.