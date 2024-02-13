УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів НМТ-2024 з усіх предметів

13 лютого 2024, 14:57
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Джерело:

УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційні варіанти тестів національного мультипредметного тесту з усіх предметів. Їх розмістили окремих pdf-файлах.

Вони будуть зручними для тих, у кого повільний інтернет або хто не має змоги працювати впродовж тривалого часу. Наприкінці кожного тесту також є правильні відповіді, аби одразу перевірити себе. 

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З'явилися демоваріанти тестів НМТ-2024

Під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні можна вибирати послідовність виконання завдань. Також повертатися до іншого завдання, змінювати варіант відповіді.

Під час виконання завдань можна скористатися "Довідковими матеріалами" з математики, фізики та хімії. На виконання демоваріантів тестів ви можете витратити стільки часу, скільки бажаєте.

Зауважимо! З демонстраційними варіантами тестів можна ознайомитися у рубриці.

НМТ у 2024 році відбуватиметься протягом одного дня. Триватиме 120 хвилин. Передбачена також перерва у 20 хвилин між двома рівноцінними блоками. 

Які предмети будуть на НМТ у 2024 році 

Учасникам НМТ-2024 потрібно буде складати чотири предмети: 3 обов'язково та один – на вибір. 

Обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Предмети на вибір:

  • українська література;
  • іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • географія. 

Раніше ми також повідомляли дати проведення національного мультипредметного тесту. Деталі читайте за посиланням

Автор: Марія Волошин