Вагові коефіцієнти НМТ 2026: які предмети найважливіші для вступу на кожну спеціальність

Під час вступу у 2026 році результати НМТ не всі мають однаковий вплив на конкурсний бал. Вагові коефіцієнти визначають, які предмети будуть важливішими для вступників на різні спеціальності.

Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнтам важливо не лише добре скласти НМТ, а й розуміти, як саме результати тестування вплинуть на вступ, повідомляє Освіта.ua. Для кожної спеціальності визначені вагові коефіцієнти, які показують значущість результатів окремих предметів і впливають на розрахунок конкурсного бала.

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Що таке вагові коефіцієнти НМТ 2026

Майбутнім студентам варто заздалегідь знати, на які дисципліни звернути більше уваги під час підготовки. Ваговий коефіцієнт – це показник, який визначає, наскільки результат певного предмета НМТ впливає на конкурсний бал вступника. Тобто один і той самий бал із різних предметів може мати різну "вагу" залежно від обраної спеціальності.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Наприклад, для вступу на технічні спеціальності більшу роль можуть відігравати результати з математики, тоді як для гуманітарних напрямів важливішими можуть бути українська мова чи історія України.

Коефіцієнти встановлюють відповідно до особливостей кожної галузі знань. Вони допомагають університетам оцінити підготовку вступників саме з тих предметів, які найбільше пов'язані з майбутнім навчанням.

Які вагові коефіцієнти враховують під час вступу

Під час вступу на бакалаврат у 2026 році конкурсний бал формують із результатів НМТ з урахуванням визначених коефіцієнтів для кожної спеціальності. Тому перед вибором освітньої програми варто перевірити, які предмети матимуть найбільший вплив.

Для одних напрямів ключовим може бути математика, для інших – іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. Водночас українська мова є одним із базових предметів, який враховується під час вступу на всі спеціальності.

Абітурієнтам радять ознайомитися з таблицею вагових коефіцієнтів НМТ 2026 заздалегідь, щоб правильно розподілити час на підготовку. Високий результат із предмета, який має більший коефіцієнт для конкретної спеціальності, може суттєво вплинути на шанси отримати місце в омріяному університеті.