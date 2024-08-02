Мене це дуже надихнуло, – Залужний зустрівся з українськими студентами в Оксфорді

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Оксфорді. Як поділився український дипломат, ця зустріч дуже надихнула його.

Залужний наголосив, що складно описати відчуття, коли вперше потрапляєш до Оксфорду. Посол зазначив, що в університеті нібито до тебе "промовляє сама історія та тисячі людей, які, пройшовши крізь ці стіни, її творили та творять".

Цікаво Залужний провів першу зустріч як дипломат

Якою була зустріч Залужного зі студентами в Оксфорді

Український дипломат наголосив, що він приїхав на запрошення українських спільнот Оксфордського та Кембриджського університетів. І саме спілкування з українськими студентами, які навчаються в цих провідних закладах вищої освіти, мене його надихнуло.

Це лідери, еліта нашої держави, на яких вона дуже чекає і дуже потребує. І вже скоро ця освічена, патріотична, амбітна молодь повернеться додому. Їм будувати Україну майбутнього, в якій, я хочу вірити, не буде війни,

– зазначив Залужний.

Він поділився, що його співрозмовники теж є амбасадорами, адже активно та з великою відповідальністю займаються промоцією України в міжнародному академічному середовищі.

Залужний зустрівся в Оксфорді з українськими студентами, а також із викладачами / Фото з телеграм-каналу Валерія Залужного

"Окремо подякував українцю з великим серцем, першому члену Палати Лордів українського походження, професору Лайонелу Тарассенку за його зусилля на підтримку нашої держави. Саме з його ініціативи три роки тому Оксфорд започаткував спеціальну стипендію для українців", – написав посол.

Валерій Залужний також у межах цього візиту зустрівся з віцеканцлеркою Оксфордського університету Ірен Трейсі, яка безпосередньо керує цим освітнім закладом, а також із Мастером Беліол коледжу Дамою Хелен Френсіс Гош.

Посол наголосив, що ці зустрічі додали впевненості, що наші діти в Оксфорді у надійних руках. Дипломат був також глибоко зворушений турботливим ставленням керівництва до студентів-українців.