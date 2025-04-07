Як українською називати "Ваню" – кількість варіантів вас здивує

В українській мові у деяких імен стільки розмовно-пестливих форм, що дивуєшся вигадливості народу. Серед них – Ваня.

В українців чимало запозичених імен, які адаптовані до нашої фонетики. Тому і вживати їх варто відповідно до нашої мови, як у випадку з іменем "Ваня", про яке розповідає 24 Канал.

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Як звертатися до Вані українською

Чи не найпоширенішим давнім іменем є Іван. Ім'я походить від давньоєврейського імені Іоанн (יוחנן), що означає "Бог милостивий", "милість Божа", "подарунок Божий". В українську мову потрапило з поширенням християнства через грецьку (Іоаннес) та латинську (Ioannes) мови.

У різних трансформованих варіантах воно відоме і популярне в усьому світі. Ось деякі з найпоширеніших варіантів:

Англійська: John (Джон), Evan (Еван), Ivan (Айвен), Sean (Шон)

John (Джон), Evan (Еван), Ivan (Айвен), Sean (Шон) Французька: Jean (Жан)

Jean (Жан) Іспанська: Juan (Хуан)

Juan (Хуан) Італійська: Giovanni (Джованні)

Giovanni (Джованні) Німецька: Johann (Йоганн), Hans (Ганс)

Johann (Йоганн), Hans (Ганс) Польська: Jan (Ян),

Jan (Ян), Литовська: Йонас

Йонас Естонська: Юхан

Юхан Білоруська: Іван, Ян, Янук

Іван, Ян, Янук Болгарська: Іван, Яні, Янка, Ясь

Іван, Яні, Янка, Ясь Словацька: Jan, Ivan,

Jan, Ivan, Угорська: János (Янош)

János (Янош) Румунська: Йон

Йон Грецька: Ιωάννης (Іоанніс)

Ιωάννης (Іоанніс) Вірменська: Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган)

Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган) Арабська: يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна)

يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна) Іврит: יוחנן (Йоханан)

יוחנן (Йоханан) Китайська: 伊凡 (Юехан)

伊凡 (Юехан) Корейська: 이반 (Йохван)

이반 (Йохван) Латинська: Ioannes

В українській мові ім’я, Іван має чимало розмовних і пестливих форм – і їх можна нарахувати близько 40. Відмітьте, протягом місяця ви можете звертатися до Івана по-різному і не повторитися!

Пестливі форми утворилися від імені Іван – шляхом додавання закінчень, так і до форми Ваня.

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.

А Григорій Півторак в "Історії власних імен" наводить ще й наступні варіанти: Іванчу́к, Івасю́к, Івану́ха, Іванту́ха, Іва́к, Іва́ндо, Іване́ць, Іва́т, Іва́ха, Іва́хно, Івашу́ра.

Однак наголосимо, що скорочення на -ша, -юша характерні для російської мови. Тому при наявності стількох варіантів можна обійтися без Ванюші, Ванюшки.

Не лише Ваня / Freepik

Маємо і кілька жіночих варіантів імені – Іванна, Іва, Яна, Яніна.

В документах ми можемо зустріти запис як Іван, так і Іоанн. А також – Ян, хоча воно того ж походження, але це самостійне ім'я. Як і варіант форми з будь-якої іншої мови, яку оберуть батьки. Як у випадку з іменем Олексій, можна ще Олекса чи Олесь, але не Льоха.

Форму звертання Іоанн для себе обирають священнослужителі.

А ще в українській мові близько 50 прізвищ утворених від імені Іван – то це ціле культурне явище. Ось такі варіанти прізвищ існують, і це без зросійщених форм: Ва́нченко, Ванчу́к, Ваньо́, Іване́нко, Іване́ць, Іване́цький, Іва́ник, Івани́ло, Івани́на, Іванисе́нко, Івани́сик, Івани́ця, Івани́цький, Іванича́к, Івани́чко, Іваничу́к, Івани́шин, Івани́шинець, Іва́нів, Івані́й, Іванійчу́к, Іва́нович, Івано́вський, Івану́ник, Івану́нь, Іва́нців, Іва́нченко, Іванчи́на, Іванчи́шин, Іва́нчо, Іванчу́к, Іваньо́, Іва́сенко, Іва́сенька, Іва́сиків, Іваси́на, Іваси́шин, Іва́сів, Івасі́вка, Івасю́к, Іва́хів, Івахно́, Іва́шків, Іва́щенко, Яне́цький, Я́нко, Янко́вський, Яно́вський, Я́нуш, Я́нченко, Я́нченків, Янчу́к, Янчукі́в, Я́ськів, Ясько.

Чи є серед них ваше?

А ще є безліч населених пунктів, але то окрема історія. Як і імена відомих діячів в усьому світі, які мають ім'я Іван – Іван Котляревський, Іван Франко, Іван Тургенєв, Янка Купала, Янка Бриль, Ян Гус, Ян Кохановський, Іван Вазов, Джон Голсуорсі, Джон Рід, Жан-Жак Руссо, Йоганн-Себастьян Бах, Йоганн-Вольфганг Гете, Джованні Боккаччо, Хуан Гойтисоло, Ованес Туманян, Вано Мураделі, Юхан Смуул, Йон Крянге та ін.

Це ім'я не втратило своєї популярності й досі, і чи не у кожному класі ми можемо зустріти Іванка.