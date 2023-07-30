У переліку найдорожчих: скільки коштує економічна освіта у вишах України

Абітурієнти в Україні активно подають заяви на вступ у виші та коледжі. Триває вступна кампанія 2023 року.

Спеціальності, пов'язані з економікою та бізнесом, зазвичай є у переліку найдорожчих пропозицій ЗВО. Ціни при цьому в окремих вишів зросли у порівнянні з минулим навчальним роком орієнтовно на 20%.

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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Економіка"

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Університет "Київська школа економіки” (приватний) 100 тисяч гривень +20% Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +28% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 47 тисяч гривень +24% Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 39,8 тисяч гривень +21% Державний торговельно-економічний університет (Київ) 36,1 тисяч гривень +17%

Вступна кампанія – 2023: коротко У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.