Популярна професія: скільки коштує навчання на психолога у ЗВО

В Україні триває вступна кампанія 2023. Доволі популярною серед абітурієнтів є професія психолога.

Абітурієнтів під час вступу на цю спеціальність чекає висока конкуренція за бюджетні місця. А також – чималі ціни на контракт.

Дивіться також Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників у 2023 році

Скільки коштує рік навчання за фахом "Психологія":

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +47% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5% Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 34,9 тисяч гривень +20% Львівський національний університет імені Івана Франка 34,5 тисяч гривень +10% Харківський національний університет імені Каразіна 28 тисяч гривень +10%

Вступна кампанія – 2023: коротко У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.