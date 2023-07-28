Популярна професія: скільки коштує навчання на психолога у ЗВО
28 липня 2023, 15:18Читать новость на русском
Джерело:thepage.ua
В Україні триває вступна кампанія 2023. Доволі популярною серед абітурієнтів є професія психолога.
Абітурієнтів під час вступу на цю спеціальність чекає висока конкуренція за бюджетні місця. А також – чималі ціни на контракт.
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Скільки коштує рік навчання за фахом "Психологія":
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Києво-Могилянська академія
|55 тисяч гривень
|+47%
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|39,9 тисяч гривень
|+5%
|Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|34,9 тисяч гривень
|+20%
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|34,5 тисяч гривень
|+10%
|Харківський національний університет імені Каразіна
|28 тисяч гривень
|+10%
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.