Популярна професія: скільки коштує навчання на психолога у ЗВО

28 липня 2023, 15:18
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Джерело:

thepage.ua

В Україні триває вступна кампанія 2023. Доволі популярною серед абітурієнтів є професія психолога.

Абітурієнтів під час вступу на цю спеціальність чекає висока конкуренція за бюджетні місця. А також – чималі ціни на контракт.

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Скільки коштує рік навчання за фахом "Психологія":

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +47%
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5%
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 34,9 тисяч гривень +20%
Львівський національний університет імені Івана Франка 34,5 тисяч гривень +10%
Харківський національний університет імені Каразіна 28 тисяч гривень +10%
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин