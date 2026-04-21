Які спеціальності в Могилянці є найдорожчими і чи варто сподіватися на гранти

Ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розповів, яка вартість навчання у виші. Також уточнив, на яких спеціальностях вона зросте.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна. Також Квіт уточнив, чи варто вступникам сподіватися на гранти від держави.

Які спеціальності є найдорожчими у Могилянці?

Квіт заявив, що у виші на факультеті інформаційних технологій є програми вартістю 100 тисяч гривень на рік.

Політичне лідерство і економічна дипломатія – 110 тисяч. Право – 90 тисяч,

– уточнив він.

Найнижча ціна поки що є на природничому факультеті – близько 50 тисяч гривень.

Ректор НаУКМА при цьому зауважив, що вартість бюджетних місць зараз є нижчою ніж рівень собівартості освітніх програм.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Чи буде держзамовлення?

Ректор Могилянки також розповів, що за формування держзамовлення відповідає Мінекономіки, а розподіляє місця для вишів МОН.

Знаємо, що держзамовлення на практично всі бакалаврські та магістерські програми буде розподілятися за принципами широкого конкурсу, залежно від балів національного мультипредметного тесту та пріоритетів абітурієнтів,

– заявив Квіт.

Кожен вступник, за його словами, зможе подати заяви на 10 освітніх програм. Обмежень щодо кількості ЗВО не буде.

Найбільше бюджетних місць ми очікуємо на освітні програми Факультету інформатики та філологічні програми Факультету гуманітарних наук,

– розповів ректор Могилянки.

І додав, що кількість державних грантів, які зможуть одержати абітурієнти, залежатиме від балів, одержаних на НМТ. І уточнив, що торік понад 30% могилянських першокурсників одержали держгранти на навчання.

Зверніть увагу! Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найдорожче навчання – у приватних університетах. Тут ціни стартують від 100 тисяч гривень за рік, зазначає Education.ua.

