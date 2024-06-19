Скільки коштує освіта юриста у 2024 році

В Україні триває на сьогодні національний мультитест. Саме результати НМТ будуть потрібні для вступу у виші абітурієнтам.

Традиційно однією з найпопулярніших спеціальностей в Україні є право. Скільки коштує рік навчання у вишах нашої держави, читайте далі.

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Скільки коштує рік навчання на юриста у вишах

Освіта за напрямом юриспруденції подекуди коштує навіть дорожче, ніж у сфері IT.

Так, у закладах освіти, які вже оприлюднили відповідну інформацію, вартість навчання за контрактом за спеціальністю "Право" для здобувачів диплома бакалавра з 2 вересня цього року по 30 червня 2028 року є такою:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 62,8 тисячі гривень (0%);

Львівський національний університет імені Івана Франка: 52,89 тисячі гривень (+14,2%);

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: 44,2 тисячі гривень (+8,9%);

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків): 41,35 тисячі гривень (+30,4%);

Національний університет "Одеська юридична академія": 40,1 тисячі гривень (+21,1%).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зазвичай "Право" та "Інженерія програмного забезпечення" – одні з найдорожчих навчальних програм в українських університетах. Однак здобуття іншої професії може коштувати помітно дешевше. Наприклад, в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, де майбутні програмісти платитимуть за контракт 54,9 тисячі гривень, вартість навчання на денній формі за іншими програмами у 2024 році стартує від 27,9 тисячі гривень.

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Вартість вищої освіти в Україні зростає