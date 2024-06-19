Скільки коштує освіта юриста у 2024 році

19 червня 2024, 20:44
Читать новость на русском

Джерело:

Thepage

В Україні триває на сьогодні національний мультитест. Саме результати НМТ будуть потрібні для вступу у виші абітурієнтам.

Традиційно однією з найпопулярніших спеціальностей в Україні є право. Скільки коштує рік навчання у вишах нашої держави, читайте далі. 

Дивіться також В Україні зростає вартість навчання у вишах

Скільки коштує рік навчання на юриста у вишах

Освіта за напрямом юриспруденції подекуди коштує навіть дорожче, ніж у сфері IT.

Так, у закладах освіти, які вже оприлюднили відповідну інформацію, вартість навчання за контрактом за спеціальністю "Право" для здобувачів диплома бакалавра з 2 вересня цього року по 30 червня 2028 року є такою:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 62,8 тисячі гривень (0%);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка: 52,89 тисячі гривень (+14,2%);
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: 44,2 тисячі гривень (+8,9%);
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків): 41,35 тисячі гривень (+30,4%);
  • Національний університет "Одеська юридична академія": 40,1 тисячі гривень (+21,1%).
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зазвичай "Право" та "Інженерія програмного забезпечення" – одні з найдорожчих навчальних програм в українських університетах. Однак здобуття іншої професії може коштувати помітно дешевше. Наприклад, в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, де майбутні програмісти платитимуть за контракт 54,9 тисячі гривень, вартість навчання на денній формі за іншими програмами у 2024 році стартує від 27,9 тисячі гривень.

Дивіться також У МОН заявили про значну кількість охочих стати аспірантами

Вартість вищої освіти в Україні зростає 

  • Вартість вищої освіти за контрактом в Україні зростає щороку.
  • Зокрема, за останні п'ять років зросла на понад 83%.
  • Динаміка зростання вартості навчання вищої освіти залежить від закладу освіти і спеціальності.
  • Деякі університети зберігають тогорічні ціни, а інші підвищують вартість на 10 – 20% і більше.
Автор: Марія Волошин