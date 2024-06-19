Скільки коштує освіта юриста у 2024 році
Джерело:Thepage
В Україні триває на сьогодні національний мультитест. Саме результати НМТ будуть потрібні для вступу у виші абітурієнтам.
Традиційно однією з найпопулярніших спеціальностей в Україні є право. Скільки коштує рік навчання у вишах нашої держави, читайте далі.
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Скільки коштує рік навчання на юриста у вишах
Освіта за напрямом юриспруденції подекуди коштує навіть дорожче, ніж у сфері IT.
Так, у закладах освіти, які вже оприлюднили відповідну інформацію, вартість навчання за контрактом за спеціальністю "Право" для здобувачів диплома бакалавра з 2 вересня цього року по 30 червня 2028 року є такою:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 62,8 тисячі гривень (0%);
- Львівський національний університет імені Івана Франка: 52,89 тисячі гривень (+14,2%);
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: 44,2 тисячі гривень (+8,9%);
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків): 41,35 тисячі гривень (+30,4%);
- Національний університет "Одеська юридична академія": 40,1 тисячі гривень (+21,1%).
Зазвичай "Право" та "Інженерія програмного забезпечення" – одні з найдорожчих навчальних програм в українських університетах. Однак здобуття іншої професії може коштувати помітно дешевше. Наприклад, в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, де майбутні програмісти платитимуть за контракт 54,9 тисячі гривень, вартість навчання на денній формі за іншими програмами у 2024 році стартує від 27,9 тисячі гривень.
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Вартість вищої освіти в Україні зростає
- Вартість вищої освіти за контрактом в Україні зростає щороку.
- Зокрема, за останні п'ять років зросла на понад 83%.
- Динаміка зростання вартості навчання вищої освіти залежить від закладу освіти і спеціальності.
- Деякі університети зберігають тогорічні ціни, а інші підвищують вартість на 10 – 20% і більше.