Традиционно одной из самых популярных специальностей в Украине является право. Сколько стоит год обучения в вузах нашего государства, читайте дальше.

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Сколько стоит год обучения на юриста в вузах

Образование по направлению юриспруденции иногда стоит даже дороже, чем в сфере IT.

Так, в учебных заведениях, которые уже обнародовали соответствующую информацию, стоимость обучения по контракту по специальности "Право" для соискателей диплома бакалавра со 2 сентября этого года по 30 июня 2028 года такова:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 62,8 тысячи гривен (0%);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 52,89 тысячи гривен (+14,2%);

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича: 44,2 тысячи гривен (+8,9%);

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков): 41,35 тысячи гривен (+30,4%);

Национальный университет "Одесская юридическая академия": 40,1 тысячи гривен (+21,1%).

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Обычно "Право" и "Инженерия программного обеспечения" – одни из самых дорогих учебных программ в украинских университетах. Однако получение другой профессии может стоить заметно дешевле. Например, в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, где будущие программисты будут платить за контракт 54,9 тысячи гривен, стоимость обучения на дневной форме по другим программам в 2024 году стартует от 27,9 тысячи гривен.

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