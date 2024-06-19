Традиционно одной из самых популярных специальностей в Украине является право. Сколько стоит год обучения в вузах нашего государства, читайте дальше.
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Сколько стоит год обучения на юриста в вузах
Образование по направлению юриспруденции иногда стоит даже дороже, чем в сфере IT.
Так, в учебных заведениях, которые уже обнародовали соответствующую информацию, стоимость обучения по контракту по специальности "Право" для соискателей диплома бакалавра со 2 сентября этого года по 30 июня 2028 года такова:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 62,8 тысячи гривен (0%);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 52,89 тысячи гривен (+14,2%);
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича: 44,2 тысячи гривен (+8,9%);
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков): 41,35 тысячи гривен (+30,4%);
- Национальный университет "Одесская юридическая академия": 40,1 тысячи гривен (+21,1%).
Обычно "Право" и "Инженерия программного обеспечения" – одни из самых дорогих учебных программ в украинских университетах. Однако получение другой профессии может стоить заметно дешевле. Например, в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, где будущие программисты будут платить за контракт 54,9 тысячи гривен, стоимость обучения на дневной форме по другим программам в 2024 году стартует от 27,9 тысячи гривен.
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Стоимость высшего образования в Украине растет
- Стоимость высшего образования по контракту в Украине растет ежегодно.
- В частности, за последние пять лет выросла более чем на 83%.
- Динамика роста стоимости обучения высшего образования зависит от учебного заведения и специальности.
- Некоторые университеты сохраняют прошлогодние цены, а другие повышают стоимость на 10 – 20% и более.