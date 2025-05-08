Коли виші повинні оприлюднити вартість навчання на контракті

Заклади вищої освіти України повинні оприлюднити інформацію про вартість навчання на контракті для абітурієнтів, які вступатимуть на перший курс, до 19 травня.

Таку вимогу містить Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості. Його затвердив Кабмін, інформує 24 Канал.

Дивіться також Вартість навчання у державних вишах України зросте

Коли виші оприлюднять вартість навчання для студентів

Документ передбачає необхідність оприлюднення ЗВО інформації про вартість навчання не пізніше ніж за два місяці до початку приймання заяв від вступників.

У Порядку прописано, що надавач освітніх послуг зобов'язаний оприлюднити інформацію про розмір плати за навчання за перший рік (курс) навчання та за розрахунковий строк виконання освітньої програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти в розрізі освітніх програм (конкурсних пропозицій) і форм здобуття вищої освіти.

З огляду на те, що реєстрація заяв у 2025 році розпочинається 19 липня, інформація про вартість навчання на контракті має бути оприлюднена не пізніше ніж 19 травня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.



Раніше у МОН розповіли важливі деталі вступної кампанії 2025 року.