У цих вишах і на цих спеціальностях найдорожче навчання в Україні

За останні 4 роки середня вартість навчання в університетах України зросла на 60%. На окремих спеціальностях – навіть на понад 90%.

Education.ua проаналізував, за навчання на яких спеціальностях та у яких вишах доведеться платити більше.

Які найдорожчі та найдешевші спеціальності?

Щороку до рейтингу найдорожчих потрапляють такі напрями як стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ, мистецтво. Вартість навчання не відлякує абітурієнтів, тому конкурс на місце протягом останніх років доволі високий.

Найнижчі ціни на тих напрямах, які держава вважає критично важливими для економіки й відбудови. Серед них – залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво й аграрні спеціальності.



Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які виші найдорожчі та найдешевші?

Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найдорожче навчання – у приватних ЗВО. Там ціни за рік здобуття освіти стартують від 100 тисяч гривень.

Так, рік навчання в Амерікан Юніверсіті Київ торік коштував у середньому 323 999 гривень, у Зіґмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень, а в Українському католицькому університеті – 147 000 гривень.

Найдешевше навчання здебільшого у педагогічних і духовних вишах. Найнижчі ціни торік були в Таврійському християнському інституті. За рік навчання тут у середньому треба було віддати 11 750 гривень. Також у Волинській православній богословській академії – 15 000 гривень, і в Бердянському державному педагогічному університеті – 15 177 гривень.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Як зросла вартість вищої освіти в Україні?

Ціни на навчання в українських вишах зростають щороку. За 4 роки середня вартість навчання зросла приблизно на 60%:

у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;

у 2023 році – 21 591 гривню;

у 2024 році – 25 347 гривень;

у 2025 році – 30 798 гривень.

Найбільш різке підвищення відбулося саме за останній рік.