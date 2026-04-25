Яка вартість навчання у топових вишах Києва? 

  • Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що у виші на факультеті інформаційних технологій є програми вартістю 100 тисяч гривень на рік. Політичне лідерство і економічна дипломатія тут коштує 110 тисяч. Право – 90 тисяч, уточнив він. Найнижча ціна поки що є на природничому факультеті – близько 50 тисяч гривень.

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників. Наприклад, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень. За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень.

  • Вартість року навчання у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" може становити 44900, 54100, 67600 гривень.