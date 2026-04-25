Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський розповів, скільки коштує навчання на контракті у виші. Також назвав найдорожчу і найдешевшу спеціальності в університеті.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому". І навів показники 2025 року.

Які ціни на навчання у ЛНУ?

У 2025/2026 навчальному році ці на навчання на бакалавраті в ЛНУ, за словами ректора вишу, є вищими на тих спеціальностях, які потребують значних вкладень та мають підвищений попит.

Це Інженерія програмного забезпечення, Кібербезпека та захист інформації, Комп'ютерні науки, Міжнародні відносини, Філологія (з акцентом на англійську та другу іноземну мову) та Право. Вартість навчання на цих спеціальностях у 2025 році становила приблизно 66 тисяч гривень за рік,

– уточнив ректор ЛНУ.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Менші ціни – до 40 тисяч гривень за рік – характерні для спеціальностей на біологічному, геологічному, фізичному, хімічному факультетах та окремих спеціальностей на інших факультетах, додав Гладишевський. Це пов'язано як із затребуваністю, так і з особливостями фінансування цих напрямів.

Університет також працює над розширенням можливостей підтримки студентів – через грантові програми, стипендії та інші інструменти, які дозволяють молоді здобути освіту незалежно від фінансових обставин,

– резюмував він.

