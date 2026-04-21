Вчити англійську змалку чи ні: українці посперечались через садочок

В Україні спалахнула дискусія через запровадження занять з англійської мови у дитячому садку. Одна з мам виступила проти нововведення, однак у мережі її позицію підтримали далеко не всі.

Запровадження занять з англійської мови для дошкільнят викликало жваве обговорення серед українців. Причиною стала реакція однієї з мам, Анни Чітанової, яка в Threads зауважила, що дітям у три роки ще зарано вивчати іноземну мову.

Дивіться також Вчителька показала "улюблену ученицю": реакція дітей розчулила мережу

Чому виникла суперечка?

Скриншот із батьківського чату оприлюднила користувачка мережі, яка підтримала нову ініціативу в садочку. За її словами, заняття для малюків проводитимуть у легкій, ігровій формі та без надмірного навантаження.

Втім, одна з мам виступила проти. Вона переконана, що діти спершу мають добре опанувати українську мову, і лише потім переходити до вивчення іноземної.

Що думає мама дитини / Скриншот з Threads

Ця позиція викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Багато користувачів наголосили: ранній вік навпаки є найсприятливішим для засвоєння мов, адже діти швидко запам’ятовують нові слова через гру, пісні та повсякденну комунікацію.

Що кажуть батьки та педагоги?

У коментарях чимало українців зазначають, що короткі заняття кілька разів на тиждень не можуть зашкодити дитині. Навпаки — це допоможе сформувати базовий словниковий запас і позитивне ставлення до мови.

Деякі батьки діляться власним досвідом: діти можуть одночасно опановувати кілька мов без шкоди для розвитку, особливо якщо навчання відбувається природно та без тиску.

Що говорять інші користувачі / Скриншот з Threads

Водночас частина користувачів зауважує: усе залежить від підходу. Якщо заняття перевантажені або не враховують індивідуальні особливості дитини, ефект може бути мінімальним. Також важливою є якість викладання, зокрема правильна вимова.

Попри різні думки, більшість сходиться на тому, що вивчення мов у ранньому віці має бути легким, цікавим і не перетворюватися на формальне навчання.

"Ідеальні уроки лише в теорії": вчителька розкритикувала педосвіту в Україні