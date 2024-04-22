"Зупиніть планету – я зійду": чи впізнали українці Василя Симоненка на фото

Цього разу краянам запропонували вгадали чи згадати, хто зображений на фото. А зі світлини "споглядав" видатний український поет-шістдесятник Василь Симоненко.

Дивіться також "Який сором": молодь "вразила" відповідями на питання про дружину Марка Вовчка

Блогерка поставила українцям питання: "А ви знаєте, хто це?". І отримала такі відповіді:

Чи впізнали українці Василя Симоненка на фото: дивіться відео

Цікаво "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": найкращі цитати поета Василя Симоненка

Хто такий Василь Симоненко

Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині.

Є випускником факультету журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури.

Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Писав сатиру на радянську систему.

Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився.

У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.

1965 року Василя Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав він її аж через 30 років – посмертно.