"Зупиніть планету – я зійду": чи впізнали українці Василя Симоненка на фото

22 квітня 2024, 12:53
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Джерело:

Ukrainianvibe.news

Українські блогери продовжують перевіряти знання українців. Зокрема, з української літератури.

Цього разу краянам запропонували вгадали чи згадати, хто зображений на фото. А зі світлини "споглядав" видатний український поет-шістдесятник Василь Симоненко. 

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Чи впізнали українці Василя Симоненка на фото

Блогерка поставила українцям питання: "А ви знаєте, хто це?". І отримала такі відповіді: 

  • Марко Вовчок?
  • знайоме лице;
  • Він співак? – Ні, він поет. – Іван Франко? Я знаю тільки Тараса Шевченка;
  • Сосюра?
  • Стьопка?
  • Симоненко, поет;
  • Можливо, Бандера в молодості або Іван Франко;
  • Не Симоненко;
  • подібний до Стуса;
  • це хтось з письменників, можливо, Симоненко.

Чи впізнали українці Василя Симоненка на фото: дивіться відео 

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Хто такий Василь Симоненко

Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині.

Є випускником факультету журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури.

Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Писав сатиру на радянську систему.

Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився.

У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.

1965 року Василя Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав він її аж через 30 років – посмертно.

Як реагують українці у коментарях

  • Як можна Василя Симоненка не впізнати?
  • Як можна не знати?
  • Мені Симоненко і Ратушний (Роман Ратушний – громадський діяч, журналіст, учасник Євромайдану та військовий-доброволець. 9 червня 2022 року Роман Ратушний потрапив у ворожу засідку на фронті і загинув, – ред. ) схожі між собою чимось.
  • Мені соромно, просто соромно.
  • Зупиніть планету – я зійду! 
  • Подвійне розчарування: дивлячись на Симоненка, кажуть "Степан Бандера".
Автор: Марія Волошин