"Зупиніть планету – я зійду": чи впізнали українці Василя Симоненка на фото
Джерело:Ukrainianvibe.news
Українські блогери продовжують перевіряти знання українців. Зокрема, з української літератури.
Цього разу краянам запропонували вгадали чи згадати, хто зображений на фото. А зі світлини "споглядав" видатний український поет-шістдесятник Василь Симоненко.
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Чи впізнали українці Василя Симоненка на фото
Блогерка поставила українцям питання: "А ви знаєте, хто це?". І отримала такі відповіді:
- Марко Вовчок?
- знайоме лице;
- Він співак? – Ні, він поет. – Іван Франко? Я знаю тільки Тараса Шевченка;
- Сосюра?
- Стьопка?
- Симоненко, поет;
- Можливо, Бандера в молодості або Іван Франко;
- Не Симоненко;
- подібний до Стуса;
- це хтось з письменників, можливо, Симоненко.
Чи впізнали українці Василя Симоненка на фото: дивіться відео
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Хто такий Василь Симоненко
Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині.
Є випускником факультету журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури.
Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Писав сатиру на радянську систему.
Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився.
У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.
1965 року Василя Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав він її аж через 30 років – посмертно.
Як реагують українці у коментарях
- Як можна Василя Симоненка не впізнати?
- Як можна не знати?
- Мені Симоненко і Ратушний (Роман Ратушний – громадський діяч, журналіст, учасник Євромайдану та військовий-доброволець. 9 червня 2022 року Роман Ратушний потрапив у ворожу засідку на фронті і загинув, – ред. ) схожі між собою чимось.
- Мені соромно, просто соромно.
- Зупиніть планету – я зійду!
- Подвійне розчарування: дивлячись на Симоненка, кажуть "Степан Бандера".