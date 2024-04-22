На этот раз землякам предложили угадать или вспомнить, кто изображен на фото. А с фотографии “смотрел” выдающийся украинский поэт-шестидесятник Василий Симоненко.

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Узнали ли украинцы Василия Симоненко на фото

Блогерша поставила украинцам вопрос: "А вы знаете, кто это?". И получила такие ответы:

Марко Вовчок?

знакомое лицо;

Он певец? – Нет, он поэт. – Иван Франко? Я знаю только Тараса Шевченко;

Сосюра?

Степка?

Симоненко, поэт;

Возможно, Бандера в молодости или Иван Франко;

Не Симоненко;

похож на Стуса;

это кто-то из писателей, возможно, Симоненко.

Узнали ли украинцы Василия Симоненко на фото: смотрите видео

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Кто такой Василий Симоненко Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы на Полтавщине. Является выпускником факультета журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Стал одним из самых мощных борцов за Украину среди представителей украинской литературы. Его стихи стали истоком украинского движения сопротивления 1960 – 70 – х годов. Писал сатиру на советскую систему. Летом 1962 года поэта жестоко избили работники милиции. Впоследствии состояние его здоровья ухудшилось. В ночь с 13 на 14 декабря 1963 году он отошел в вечность. В 1965 году Василия Симоненко выдвинули на Шевченковскую премию. Но получил он ее только через 30 лет – посмертно.

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