"Народ мій є! Народ мій завжди буде!": найкращі цитати поета Василя Симоненка
8 січня українському поетові-шістдесятникові Василеві Симоненку виповнилося б 83 роки. Він жив і творив для України, хоча й недовгі 28 років.
Літературні критики назвали Симоненка поетом "без каменю за душею". А есеїст Євген Сверстюк заявив, що цей поет належить до тих, чию біографію треба вчити як частину історії нашої держави. Найкращі цитати Василя Симоненка читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Коротка біографія Василя Симоненка
Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Симоненко став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури. Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Він писав сатиру на радянську систему.
Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився. Рак нирок та побої міліціонерів призвели до передчасної смерті Симоненка. У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.
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Найкращі цитати Василя Симоненка
- Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе.
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Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!
- На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
- Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
- Україно, ти моя молитва, Ти моя розпука вікова…
- Поезія – це прекрасна мудрість.
- Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.
- Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе.
- Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.
- Якими б цитатами бездари не підпирали свою розумову стелю, вона, однак, занизька для нормальної людини.
- Щасливий той, хто хоче мало від життя: він ніколи не розчарується в ньому.
- На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил.
***
Ти знаєш, що ти – людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.