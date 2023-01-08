"Народ мій є! Народ мій завжди буде!": найкращі цитати поета Василя Симоненка

8 січня українському поетові-шістдесятникові Василеві Симоненку виповнилося б 83 роки. Він жив і творив для України, хоча й недовгі 28 років.

Літературні критики назвали Симоненка поетом "без каменю за душею". А есеїст Євген Сверстюк заявив, що цей поет належить до тих, чию біографію треба вчити як частину історії нашої держави. Найкращі цитати Василя Симоненка читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте "Долі не обирають": найкращі цитати незламного Василя Стуса

Коротка біографія Василя Симоненка

Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Симоненко став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури. Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Він писав сатиру на радянську систему.

Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився. Рак нирок та побої міліціонерів призвели до передчасної смерті Симоненка. У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.