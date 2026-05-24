Не лише "туалет": яке питомо українське слово варто знати

У щоденному мовленні українці часто використовують слово "туалет", не замислюючись, що українська мова має і власний питомий відповідник. Одне з таких слів – "вбиральня", яке й досі залишається нормативним та доречним у різних ситуаціях.

У повсякденному спілкуванні ми рідко замислюємося над походженням звичних слів. Однак деякі з них мають цікаві українські відповідники, які поступово відходять на другий план. Саме так сталося зі словом "вбиральня".

Дивіться також Не всі знають, що означає "стрих" – забуте українське слово з цікавою історією

Який питомо український відповідник слову "туалет" існує

Слово "туалет" є нормативним в українській мові. Воно давно увійшло до словникового складу й активно використовується як у побуті, так і в офіційних текстах. Тож фрази "треба в туалет", "де тут туалет?" або "громадський туалет" не є помилковими.

Водночас слово має іншомовне походження – воно прийшло через французьку мову й закріпилося в багатьох європейських мовах.

Українська мова має власне слово для позначення такого приміщення – "вбиральня". Саме його часто називають питомо українським відповідником до слова "туалет".

Цікаво! Слово "вбиральня" утворене від дієслова "вбиратися" і традиційно означає спеціальне приміщення для природних потреб або місце для приведення себе до ладу. Його можна побачити на вказівниках у громадських місцях, навчальних закладах чи державних установах.

Коли доречно вживати "вбиральня"

Обидва слова – і "туалет", і "вбиральня" – є правильними, однак мають різне стилістичне забарвлення.

"Туалет" частіше звучить у щоденному розмовному мовленні та є нейтральним варіантом. Натомість "вбиральня" має більш книжний або офіційний відтінок і водночас підкреслює питомо українську традицію слововживання.

Тому цілком природно сказати і "мені треба в туалет", і "де тут вбиральня?". А знання таких українських відповідників лише збагачує мовлення та допомагає відкривати нові грані рідної мови.