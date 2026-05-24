В повседневном общении мы редко задумываемся над происхождением привычных слов. Однако некоторые из них имеют интересные украинские соответствия, которые постепенно отходят на второй план. Именно так произошло со словом "уборная".

Какой исконно украинский аналог слову "туалет" существует

Слово "туалет" является нормативным в украинском языке. Оно давно вошло в словарный состав и активно используется как в быту, так и в официальных текстах. Поэтому фразы "треба в туалет", "де тут туалет?" или "громадський туалет" не являются ошибочными.

В то же время слово имеет иноязычное происхождение – оно пришло через французский язык и закрепилось во многих европейских языках.

Украинский язык имеет собственное слово для обозначения такого помещения – "уборная". Именно его часто называют исконно украинским аналогом к слову "туалет".

Интересно! Слово "уборная" образовано от глагола "вбираться" и традиционно означает специальное помещение для естественных нужд или место для приведения себя в порядок. Его можно увидеть на указателях в общественных местах, учебных заведениях или государственных учреждениях.

Когда уместно употреблять "уборная"

Оба слова – и "туалет", и "уборная" – являются правильными, однако имеют разную стилистическую окраску.

"Туалет" чаще звучит в ежедневной разговорной речи и является нейтральным вариантом. Зато "вбиральня" имеет более книжный или официальный оттенок и одновременно подчеркивает исконно украинскую традицию словоупотребления.

Поэтому вполне естественно сказать и "мне нужно в туалет", і "где здесь туалет?". А знание таких украинских соответствий только обогащает речь и помогает открывать новые грани родного языка.