Вчитель-колаборант на окупованій території: як його покарають та чи можуть звільнити зі школи

Українську систему освіти треба очистити від зрадників у закладах, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами та здійснювали колабораційну діяльність. Як будуть карати таких педагогів та чи звільнять з роботи – читайте у статті.

Водночас будь-які покарання колаборантів можуть здійснюватися лише у правовому полі. Це важливо, адже якщо рішення не матимуть належних правових підстав, їх потім колаборанти можуть оскаржити в суді та ще й отримати компенсацію від держави.

До теми Що робити вчителям, які виїхали з окупації

Освітній омбудсмен надав детальні роз’яснення щодо педагогів-колаборантів, адже в українському законодавстві є певна невизначеність. На його думку, до законодавства необхідно внести зміни, щоб за добровільну співпрацю з ворогом було справедливе і законне покарання.

Якщо все залишити як є, не змінювати законодавство, ми ризикуємо у закладах освіти, особливо на звільнених територіях, отримати трудові колективи, де поряд із педагогами-героями, які витримали тортури, допити, примуси та інші випробування, будуть працювати й виховувати наших дітей педагоги-колаборанти,

– пояснює він.

Які обов'язки мають педагоги перед державою

У статті 6 Закону України "Про освіту" зазначено, що педагоги зобов’язані:

формувати у учнів усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей країни;

особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

Крім того, педагоги, як і кожен громадянин нашої держави, зобов’язані захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Колаборація має бути доведена в суді

У статтях Кримінального кодексу України визначено відповідальність за державну зраду, колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору і практично у всіх складах злочину, окрім позбавлення волі, передбачається додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи вести певну діяльність.

Тобто суд може позбавити педагогічного чи науково-педагогічного працівника права займатися викладацькою та педагогічною діяльністю на певний період.

За даними Нацполіції України, станом на вересень 2022 року поліцейські відкрили понад 1350 кримінальних проваджень за фактами співпраці з ворогом, з них – 19 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочину директорами шкіл чи вчителями, які намагалися викладати у школах за російськими програмами.

"Наразі доступ до судових рішень стосовно державної зради заборонено, це зроблено, щоб запобігти загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Крім того, суд не надсилає копію вироку про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на певний строк роботодавцю засудженої особи", – каже пресслужба освітнього омбудсмена.

Самостійно керівник школи (орган управління освітою) не може офіційно дізнатися про наявність вироку про колаборацію та позбавлення права займатися певною діяльністю. Подбати про недопущення працевлаштування такої особи повинен уповноважений орган з питань пробації.

Що має робити директор після отримання судового рішення

Згідно із законодавством, працівник раз на шість місяців має повідомляти органи пробації про зміну місця роботи та проживання. Тобто аж до 6 місяців колаборант зможе працювати всупереч застосованому до нього покаранню.

Власник установи, організації або уповноважений ним орган зобов’язаний:

не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого з посади, яку він обіймає;

подати відомості про відповідну підставу звільнення працівника та інформацію про позбавлення його права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю із зазначенням відповідних підстав і строку;

повідомити уповноважений орган з питань пробації про виконання судового рішення.

Цікаво, що лише після отримання копії судового рішення, у якому зазначено про заборону обіймати посади або займатися певним видом професійної діяльності керівник має обов’язок звільнити такого працівника.

Додамо, що через завантаження судів великою кількістю справ, розгляд прав про колаборацію може бути досить тривалим. А в цей час працівники продовжуватимуть працювати з дітьми, і невідомо, яку інформацію будуть вкладати ці працівники в голови дітей.

Тому освітній омбудсмен ініціював створення робочої групи щодо розробки змін до українського законодавства про відповідальність педагогів-колаборантів, які дозволять діяти у правовому полі, не порушуючи законодавства.