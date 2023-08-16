Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів
16 серпня 2023, 16:04Читать новость на русском
Школа є середовищем, де дитина здобуває важливі знання. І саме вчитель є наставником та другом кожного учня.
Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів. Він визначений професійним стандартом.
Дивіться також Чи передбачає реформа старшої профільної школи закриття закладів і звільнення вчителів
Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів
Цей перелік застосовують для оцінювання компетентності педагогів.
Так, ідеальний учитель володіє та демонструє такі професійні компетентності:
- мовно-комунікативна;
- предметно-методична;
- інформаційно-цифрова;
- психологічна;
- емоційно-етична;
- педагогічне партнерство;
- інклюзивна;
- проєктувальна;
- прогностична;
- організаційна;
- оцінювально-аналітична;
- інноваційна;
- рефлексивна;
- здатність до навчання впродовж життя.
Цей перелік визначений професійним стандартом і дає змогу вчителям:
- самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
- запобігати необ'єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема, і сертифікації педагогічних працівників.
Визначення рівня професійної компетентності вчителя
Для визначення компетентностей, що потребують удосконалення, ДСЯО пропонує два способи:
- самооцінювання власної педагогічної майстерності;
- вивчення практичного досвіду роботи.
Ці етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку.