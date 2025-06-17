Найкращі вчителі з усієї країни та експерти дискутуватимуть у Львові про освіту для життя

Львів знову збирає найкращих педагогів країни та експертів на фестиваль. Захід "Вчителі майбутнього" відбудеться 19 – 20 червня.

У цей час територія !FESTrepublic стане епіцентром живих педагогічних дискусій задля реальних змін у сфері освіти України. Про це інформує 24 Канал.

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Найкращі вчителі зберуться у Львові на фестиваль

Цьогоріч фестиваль святкує свій п'ятий ювілей. Він традиційно збирає проактивних освітян країни для розмови про головне – освіту для життя. Саме так звучить фокус-тема "Вчителі майбутнього 2025".

На гостей заходу чекають різноманітні активності у межах 13 тематичних напрямків: від філософії освіти і дошкілля, НУШ і старшої профільної школи – до цифрової трансформації, педагогічного лідерства та інклюзії тощо.



У Львові відбудеться фестиваль "Вчителі майбутнього 2025" / фото організаторів

У програмі передбачили загалом понад 250 лекцій, майстерок, дискусій, презентацій та інтерактивів із провідними світовими й українськими експертами. Серед них:

міністр освіти і науки України Оксен Лісовий;

засновник дослідження PISA Андреас Шляйхер;

докторка філософських наук Наталія Кривда;

ексміністерка освіти Лілія Гриневич;

телеведучий і громадський діяч Олександр Педан;

голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак;

директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко та інші.

Серед топових подій – також дискусія з вчителями-військовими про героїзм у шкільному контексті, виступ одного із найвпливовіших культурних менеджерів країни, засновника театру "Дах" Влада Троїцького про роль мистецтва у протидії маніпуляціям і формуванні діалогу в суспільстві, розмова підприємця Юрка Назарука із письменником Андрієм Любкою про те, "що не треба читати", дискусія про роботу з підлітками з медійним вчителем фізики та інформатики Русланом Циганковим.

На відвідувачів чекають також презентації книг та автограф-сесії військовослужбовиці, парамедикині Юлії Паєвської (Тайри) та президентки Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катерини Гольцберг.

Зверніть увагу! 24 Канал є медіапартнером фестивалю "Вчителі майбутнього" 2025.

Зауважимо, що організатором заходу є "Освіторія" – це неприбуткова громадська спілка, яка з 2013 року допомагає реформувати та розвивати освіту в Україні.

Детальну програму фестивалю можна знайти тут.