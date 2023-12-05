Скільки випускників педагогічних вишів працюють учителями: цифри вразили
Джерело:Інтерфакс-Україна
Лише 20% випускників педагогічних вишів в Україні надалі працюють учителями. Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак вважає, що це трагедія.
Про це він повідомив під час презентації результатів міжнародного дослідження PISA-2022 у Києві.
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Скільки випускників педагогічних вишів працюють учителями
Нардеп при цьому заявив, що про необхідність переосмислити систему педагогічної освіти.
Лише 20% випускників педагогічних університетів доходять до роботи вчителем. Це трагедія. Це на 99% відбувається за бюджетні кошти. І над цим ми працюємо зараз з урядом,
– заявив очільник Освітнього комітету.
Також він звернув увагу на питання якості педагогічної освіти та підготовки вчителів.
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Яких фахівців не вистачає у навчальних закладах
- В українських навчальних закладах не вистачає практичних психологів.
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- У дитсадках практичні психологи є лише у 33% закладів.
- Найгірше забезпечені практичними психологами заклади позашкільної освіти.