В Україні можуть створити "Гвардію вчителів": що задумало МОН

Член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук повідомив, що Кабмін думає, за яких умов українські педагоги поїдуть на звільнені після деокупації території. Також щодо того, чи вистачить у всіх знань, терпіння і толерантності для українізації місцевих.

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Цих педагогів хочуть об'єднати у "Гвардію вчителів". Також триває обговорення щодо створення умов українізації нашими освітянами громадян, які роками перебували в російській окупації. Проблема також у тому, що не всі українці, які повертаються з окупації, підтримують дії нашої держави.

За словами нардепа, віцепрем'єрка-міністерка Ірина Верещук і очільник МОН Оксен Лісовий вже обговорили конкретні кроки, які Україна має зробити задля ідеологічного та ментального повернення громадян після деокупації.

До слова, не всім сподобалася ідея назви "Гвардія вчителів". Дехто з українців вважає її "радянською".

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