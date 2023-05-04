В Україні можуть створити "Гвардію вчителів": що задумало МОН

4 травня 2023, 15:23
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В Україні стартували закриті дискусії посадовців щодо того, хто і як повертатиме українську освіту та культуру на деокуповані території. Таку місію хочуть доручити педагогам.

Член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук повідомив, що Кабмін думає, за яких умов українські педагоги поїдуть на звільнені після деокупації території. Також щодо того, чи вистачить у всіх знань, терпіння і толерантності для українізації місцевих. 

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В Україні планують створити "Гвардію вчителів"

Цих педагогів хочуть об'єднати у "Гвардію вчителів". Також триває обговорення щодо створення умов українізації нашими освітянами громадян, які роками перебували в російській окупації. Проблема також у тому, що не всі українці, які повертаються з окупації, підтримують дії нашої держави.

За словами нардепа, віцепрем'єрка-міністерка Ірина Верещук і очільник МОН Оксен Лісовий вже обговорили конкретні кроки, які Україна має зробити задля ідеологічного та ментального повернення громадян після деокупації. 

До слова, не всім сподобалася ідея назви "Гвардія вчителів". Дехто з українців вважає її "радянською".

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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти

  • Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
  • Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
  • Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
  • Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
  • Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.
Автор: Марія Волошин