В Україні можуть створити "Гвардію вчителів": що задумало МОН
В Україні стартували закриті дискусії посадовців щодо того, хто і як повертатиме українську освіту та культуру на деокуповані території. Таку місію хочуть доручити педагогам.
Член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук повідомив, що Кабмін думає, за яких умов українські педагоги поїдуть на звільнені після деокупації території. Також щодо того, чи вистачить у всіх знань, терпіння і толерантності для українізації місцевих.
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В Україні планують створити "Гвардію вчителів"
Цих педагогів хочуть об'єднати у "Гвардію вчителів". Також триває обговорення щодо створення умов українізації нашими освітянами громадян, які роками перебували в російській окупації. Проблема також у тому, що не всі українці, які повертаються з окупації, підтримують дії нашої держави.
За словами нардепа, віцепрем'єрка-міністерка Ірина Верещук і очільник МОН Оксен Лісовий вже обговорили конкретні кроки, які Україна має зробити задля ідеологічного та ментального повернення громадян після деокупації.
До слова, не всім сподобалася ідея назви "Гвардія вчителів". Дехто з українців вважає її "радянською".
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.