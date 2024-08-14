Кабмін скасував виплати вчителям, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року

Українських вчителів, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, позбавлять можливості отримувати виплати за простій. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Рішення стосується також і педагогів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами.

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Уряд ухвалив рішення щодо виплат вчителям за кордоном

Раніше фінансування за простій отримували вчителі, чиї школи припинили свою діяльність через окупацію або бойові дії. Наразі ж тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав за межі України, позбавлять подібної можливості.

Освітня субвенція в частині оплати простою передбачається для педагогічних працівників закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, які перебувають на території України,

– йдеться у повідомленні.

До слова, в Україні нещодавно створили кадровий резерв учителів. Відтепер їх залучатимуть до інших видів освіти та до кадрового резерву зі збереженням заробітної плати.

Це пов'язано з обмеженням дистанційної освіти, яке регулюється наказом МОН №850 від 13 червня 2024 року "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".