Дефіцит учителів в українських школах зріс – звіт PISA-2022
Джерело:Національний звіт PISA-2022
В Україні протягом останніх років зріс дефіцит вчителів у навчальних закладах. Це явище поширеніше, ніж низька кваліфікація педагогів.
Також, за даними звіту PISA, типовий 15-річний підліток в Україні відвідує школу, у якій 42% вчителів проходили курси підвищення кваліфікації протягом трьох місяців перед тестуванням PISA.
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У школах України не вистачає учителів
Активніше підвищують кваліфікацію вчителі закладів з високим соціально-економічним статусом та закладів у великих містах.
Чимало директорів шкіл вважає, що на навчання учнів впливають такі негативні фактори з боку педагогів як:
- відсутність на уроці;
- непідготовленість;
- ігнорування потреб школярів;
- суворість;
- неготовність до змін.
При цьому, за результатами дослідження, 80% учнів відчувають свою приналежність до школи. Лише незначна частина школярів почувається самотньою у навчальному закладі.
Більшість учнів заявили, що учителі ставляться до них доброзичливо, з повагою та цікавляться їхніми справами.
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