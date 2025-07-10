У МОН повідомили, наскільки зросте виплата для вчителів з вересня

З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросте. Вона становитиме 2 600 гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Андрія Сташківа Суспільному.

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Яку доплату отримуватимуть учителі з вересня

Мовиться про "вчительську тисячу". Зараз її розмір становить 1 300 гривень щомісяця.

Доплата, яка була встановлена за особливі умови роботи вчителям в розмірі 1300 гривень, оплачується кожному вчителю щомісяця з 1 січня. З 1 вересня доплата зросте й становитиме 2600 гривень,

– уточнив заступник очільника МОН.

І нагадав, що на цю мету уряд України торік виділив 12 мільярдів гривень.

Це невелика, але все ж таки підтримка для вчителів, яка є для кожного вчителя в Україні, незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні. Це не залежить від того, прифронтова територія, чи ні,

– уточнив він.

І додав, що доплату отримують близько 400 тисяч вчителів шкіл. Це і вчителі, і директори, і заступники директорів – всі педагогічні працівники в абсолютно всіх школах країни.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, чи отримуватимуть освітяни "вчительську тисячу" наступного року.