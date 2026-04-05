"Не я б'ю – верба б'є": теплі привітання з Вербною неділею українською

5 квітня більшість українців відзначає Вербну неділю. А через тиждень святкуватимемо Великдень.

А сьогодні краяни йдуть до церкви і святять вербові гілочки.

Як вітатися українською на Вербну неділю?

Традиційним є привітання "Слава Ісусу Христу" та відповіді "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!", "Слава навіки!".

А після богослужіння на Вербну неділю українці вертаються з церкви і легенько б'ють освяченими гілочками верби своїх рідних та друзів. При цьому промовляють: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень – Великдень". На заході України цю примовку можуть вживати і як вітання.

Зверніть увагу! У деяких народах останню неділю перед Великоднем називають Пальмовою неділею. Це пов’язано з тим, що, коли Господь увійшов в Єрусалим, люди зустрічали його, кидаючи під ноги пальмові гілочки.

Етнографиня Галина Олійник зазначала: найпоширеніша примовка така: "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко".

Ще були в Україні такі варіанти:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий,як вода, багатий, як земля, а красний, як тая паска, бо в ній Божа ласка.

Як красиво привітати зі святом?

***

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

***



***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

***

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!