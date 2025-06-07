Як запобігти вербуванню російськими спецслужбами: урок для підлітків

Українським учням розповіли, як вберегтися від ворожого впливу. Загальноукраїнський онлайн-урок для них провели Міністерство освіти і науки разом із Національною поліцією та Службою безпеки України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Як не потрапити "на гачок" ворога, читайте далі.

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Що мають знати учні

Російські спецслужби різними методами вербують українських дітей, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Зокрема, залучають підлітків до злочинної діяльності через психологічний тиск, маніпуляції та фінансові винагороди.

Правоохоронці пояснили підліткам, як розпізнати загрозу та як діяти, якщо ворог намагається їх завербувати та втягнути в підпали, диверсії чи теракти. Варто:

зателефонувати за номером 102;

написати в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" або зателефонувати на гарячу лінію: 0-800-501-482;

повідомити інспектора ювенальної превенції або представника СОБ (Служби освітньої безпеки), якщо такий є в школі.

Від початку 2024 року правоохоронці затримали понад 600 осіб, які за завданням Росії вчиняли підпали, диверсії та теракти на території України. Замість обіцяних "легких грошей" вони отримали підозри від СБУ та реальну перспективу тривалого тюремного ув'язнення.

Учням також варто переглянути національний онлайн-урок від МОН, НПУ та СБУ.

Як протидіяти вербуванню росіян: національний урок

Міністерство освіти і науки України також рекомендує батькам й освітянам:

формуйте довірливі стосунки з дитиною з раннього віку;

обговорюйте правила безпеки в інтернеті;

навчайте не спілкуватися з незнайомцями;

поясніть, що "легкі гроші" можуть мати серйозні наслідки;

підвищуйте рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей;

розкажіть дитині, що з будь-якою кризовою ситуацією вона може звернутися до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки). Присутність таких офіцерів у закладах освіти – це гарантія безпеки дітей.

У МОН наголошують: пам'ятайте: пильність і відкрите спілкування з дітьми – головна передумова для запобігання їхньому вербуванню.

У відомстві також розповіли, скільки учнів повернули на очне навчання.