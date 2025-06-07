Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Как не попасть "на крючок" врага, читайте дальше.

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Что должны знать ученики

Российские спецслужбы различными методами вербуют украинских детей, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, привлекают подростков к преступной деятельности через психологическое давление, манипуляции и финансовые вознаграждения.

Правоохранители объяснили подросткам, как распознать угрозу и как действовать, если враг пытается их завербовать и втянуть в поджоги, диверсии или теракты. Стоит:

позвонить по номеру 102;

написать в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" или позвонить на горячую линию: 0-800-501-482;

сообщить инспектору ювенальной превенции или представителю СОБ (Службы образовательной безопасности), если такой есть в школе.

С начала 2024 года правоохранители задержали более 600 человек, которые по заданию России совершали поджоги, диверсии и теракты на территории Украины. Вместо обещанных "легких денег" они получили подозрения от СБУ и реальную перспективу длительного тюремного заключения.

Ученикам также стоит посмотреть национальный онлайн-урок от МОН, НПУ и СБУ.

Как противодействовать вербовке россиян: национальный урок

Министерство образования и науки Украины также рекомендует родителям и педагогам:

формируйте доверительные отношения с ребенком с раннего возраста;

обсуждайте правила безопасности в интернете;

учите не общаться с незнакомцами;

объясните, что "легкие деньги" могут иметь серьезные последствия;

повышайте уровень медиаграмотности и правового сознания детей;

расскажите ребенку, что с любой кризисной ситуацией он может обратиться к инспектору СОБ (Службы образовательной безопасности). Присутствие таких офицеров в учебных заведениях – это гарантия безопасности детей.

В МОН отмечают: помните: бдительность и открытое общение с детьми – главная предпосылка для предотвращения их вербовки.

В ведомстве также рассказали, сколько учеников вернули на очное обучение.