У Верховній Раді розглядають правки до законопроєкту про освітні гранти

Освітній комітет Верховної Ради розглядає правки до законопроєкту щодо фінансування здобуття вищої освіти. При підготовці до другого читання правок подали аж 1200.

Нардеп та членкиня профільного парламентського комітету Юлія Гришина зазначила, що Комітет має 355 сторінок у таблиці для опрацювання. На підкомітеті з питань вищої освіти протягом одного дня опрацювали половину правок, протягом другого мали опрацювати іншу частину.

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Освітній комітет Ради розглядає правки до законопроєкту про вищу освіту

Гришина розповіла, що тривають жваві дискусії, особливо стосовно системи державного замовлення в аспекті гарантованого надання першого робочого місця. А також – системи обов'язкового відпрацювання студентом протягом трьох років.

Окремо дискутували щодо моменту набуття чинності законопроєктом. Вважаю, що за умови ухвалення парламентом – його не можна вводити в дію вже у цьому навчальному році. На це є дуже багато причин,

– зазначила нардепка.

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Систему фінансування вищої освіти змінять