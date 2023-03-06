Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
У 2023 році весняні канікули у школах мали розпочатися у кінці березня. Натомість навчальні заклади в окремих регіонах змінюють дати відпочинку школярів.
У межах цього навчального року дати шкільних канікул можуть змінюватися, але їх тривалість має не перевищувати 30 днів. Коли підуть на канікули учні в Україні навесні та скільки відпочиватимуть, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Коли весняні канікули в Україні 2023
Коли та скільки відпочиватимуть школярі
Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2022 року і має звершитися 30 червня 2023 року. У Міносвіти зазначали, що дати шкільних канікул можуть зміщуватися. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює керівництво кожної школи окремо.
На канікули навесні учні в Україні попередньо мали йти з 27 березня та повернутися до навчання 2 квітня 2023 року. У приватних шкіл може бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.
Загалом більшість шкіл в Україні працюють за семестровою системою, але є винятки. В окремих може діяти триместрова система з модулями. Хоча відповідно до неї працюють коледжі і ліцеї.
Коли канікули у ліцеях та коледжах
Відповідно до триместрової системи у цих закладах освіти весняні канікули мали б відбутися протягом 3 – 9 квітня 2023 року.
Окрім канікул, школярі відпочиватимуть і протягом 6 – 8 березня (Міжнародний жіночий день).
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Зміни у календарі канікул 2022 – 2023
Як ми вже зазначали, цього навчального року дати весняного відпочинку є приблизними і можуть зазнавати змін. Так, не всі школи дотримуються рекомендацій щодо стандартного графіку. У деяких містах чи регіонах навчальні заклади самі визначають, коли відправляти учнів на весняний відпочинок.
Луцьк і Волинська область
У школах Луцька весняні канікули триватимуть тиждень – з 20 до 27 березня.
Учні на Волині підуть на відпочинок в останній тиждень березня.
Черкаси і область
У Черкасах також змінили дати відпочинку учнів навесні. Чиновники порадили розпочати канікули у школах міста на тиждень пізніше: не з 27 березня, а з 3 квітня. Відпочиватимуть від навчання школярі тиждень.
Весняні канікули у більшості шкіл Черкащини стартують наприкінці березня. У частині навчальних закладів діти відпочиватимуть від навчання у квітні. А у понад 30 школах канікул навесні не буде взагалі.
Полтавщина
На Полтавщині дати відпочинку учнів школи визначатимуть самостійно. Так, у Полтаві та Миргороді учні підуть на відпочинок 25 березня і повернуться на навчання 2 квітня. У Кременчуці канікули триватимуть з 20 до 26 березня.
На Полтавщині у 44 громадах учні мають піти на канікули з 27 березня до 2 квітня. У трьох громадах – з 3 квітня до 9 квітня. У п'яти – з 20 березня по 26 березня. У семи – з 25 березня по 2 квітня і в одній громаді – з 10 квітня по 16 квітня.