Коли у школах Рівненщини будуть весняні канікули та пролунає останній дзвоник

У більшості шкіл Рівненщини у 2024 році будуть весняні канікули. Їх запланували на березень-квітень.

Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомив, що учні відпочиватимуть від навчання неодночасно.

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Коли учні на Рівненщині підуть на весняні канікули

Найшвидше підуть на відпочинок школярі Морозівської гімназії, що на Кореччині. Канікули у них стартують вже з 6 березня. Триватимуть тиждень.

Найбільше закладів за графіком підуть на канікули з 25 березня – 267 шкіл, з 23 березня – 145, з 30 березня – 34, з 18 березня – 20. Найпізніше весняні канікули в області розпочнуться 8 квітня – в 30 школах,

– повідомив чиновник.

У 7-ми навчальних закладах, додав перший заступник голови Рівненської ОДА, весняні та зимові канікули були об'єднані. Тож ці школярі навчатимуться аж до останнього дзвоника.

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Зазначимо, що відповідно до законодавства, кожна школа в межах автономії може самостійно встановлювати структуру навчального року.

Останні дзвоники на Рівненщині здебільшого відбудуться 31 травня,

– резюмував Подолін.

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