Коли у Львові будуть весняні канікули у школах у 2024 році
Джерело:Твоє місто
У більшості шкіл України у межах цього навчального року будуть весняні канікули. Графіки у регіонах при цьому можуть відрізнятися.
Усе тому, що кожна школа може самостійно визначати, коли відпускати дітей на канікули. Коли відпочиватимуть від навчання школярі у Львові, читайте далі.
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Коли будуть весняні канікули у школах Львова
У Львові більшість шкіл також відпустять учнів на канікули навесні. Здебільшого цей відпочинок стартує 25 березня. Триватимуть весняні канікули у школах міста орієнтовно тиждень. Школярі не вчитимуться до 31 березня.
Також учні можуть відпочивати і на великодні свята. Їхній відпочинок розпочнеться переважно 2 – 3 травня.
В управлінні освіти ЛМР також надали детальний графік весняних канікул у школах Львова у 2024 році.
Графік весняних канікул 2024 у школах Львова / ЛМР
Коли весняні канікули у школах України у 2024 році
- Більшість школярів у нашій країні цьогоріч піде на весняні канікули.
- Вони триватимуть здебільшого тиждень.
- Навчальні заклади у межах цього навчального року можуть самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів.
- Коли будуть канікули навесні у школах у 2024 році, можна прочитати за посиланням.