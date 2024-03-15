Коли у Львові будуть весняні канікули у школах у 2024 році

У більшості шкіл України у межах цього навчального року будуть весняні канікули. Графіки у регіонах при цьому можуть відрізнятися.

Усе тому, що кожна школа може самостійно визначати, коли відпускати дітей на канікули. Коли відпочиватимуть від навчання школярі у Львові, читайте далі.

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Коли будуть весняні канікули у школах Львова

У Львові більшість шкіл також відпустять учнів на канікули навесні. Здебільшого цей відпочинок стартує 25 березня. Триватимуть весняні канікули у школах міста орієнтовно тиждень. Школярі не вчитимуться до 31 березня.

Також учні можуть відпочивати і на великодні свята. Їхній відпочинок розпочнеться переважно 2 – 3 травня.

В управлінні освіти ЛМР також надали детальний графік весняних канікул у школах Львова у 2024 році.



Графік весняних канікул 2024 у школах Львова / ЛМР

Коли весняні канікули у школах України у 2024 році

Більшість школярів у нашій країні цьогоріч піде на весняні канікули.

Вони триватимуть здебільшого тиждень.

Навчальні заклади у межах цього навчального року можуть самостійно встановлювати графіки відпочинку учнів.

Коли будуть канікули навесні у школах у 2024 році, можна прочитати за посиланням.