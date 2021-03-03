Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Коли у школах Львова будуть весняні канікули
3 березня, 20:26
21

Коли у школах Львова будуть весняні канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • Більшість школярів Львова підуть на весняні канікули з 24 березня і відпочиватимуть тиждень.
  • На Великдень учні матимуть кілька додаткових вихідних, рішення про канікули ухвалює кожна школа самостійно.
  • Детальні графіки шукайте у новині.

Більшість школярів у Львові підуть на весняні канікули з 24 березня. Відпочиватимуть від навчання тиждень.

При цьому на Великдень (цьогоріч Великдень святкуємо 20 квітня, – ред.) учні також матимуть кілька додаткових вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також В одному з облцентрів учні всіх шкіл йдуть на весняні канікули раніше

Коли весняні канікули у школах Львова 

У департаменті освіти і культури Львівської міської ради нагадали, що рішення про те, коли відправляти учнів на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно.

Заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Ми лише отримуємо інформацію від усіх шкіл про те, як вони організовують навчальний процес. Для більшості львівських учнів весняні канікули триватимуть тиждень,
– повідомив директор департаменту освіти і культури ЛМР Андрій Закалюк.

Детальний графік весняних канікул у школах Львова у 2025 році 

Назва навчального закладу

Період канікул

1.     

Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"

24.03.2025 – 28.03.2025

2.     

Львівська лінгвістична гімназія

24.03.2025 – 30.03.2025

3.     

Ліцей "Галицький"

24.03.2025 – 30.03.2025

4.     

Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3

15.04.2023 – 21.04.2025

5.     

Початкова школа №4

18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

6.     

Середня загальноосвітня школа №9

24.03.2025 – 30.03.2025

7.     

Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени

17.04.2025 – 23.04.2025

8.     

Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького

24.03.2025 – 28.03.2025

9.     

Ліцей №28

31.03.2025 – 06.04.2025

10.  

Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова

17.04.2025 – 22.04.2025

11.  

Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов

24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025

12.  

Ліцей №52

13.03.2025 – 16.03.2025;

21.04.2025 – 27.04.2025

13.  

Середня загальноосвітня школа №62

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

14.  

Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець

24.03.2025 – 30.03.2025,

19.04.2025 – 21.04.2025.

15.  

Ліцей №2

17.03.2025 – 23.03.2025;

17.04.2025 – 21.04.2025

16.  

Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів

24.03.2025 – 30.03.2025

17.  

Ліцей № 17

03.03.2025 – 09.03.2025

18.  

Початкова школа "Джерельце"

24.03.2025 – 30.03.2025

19.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025

20.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова

15.03.2025 – 23.03.2025, 21.04.2023

21.  

Ліцей №45

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

22.  

Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола

24.03.2025 – 30.03.2025

23.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова

1 і 5 класи: 17.02 – 21.02;

2 і 6 класи: 24.02 – 28.02;

3 і 7 класи: 03.03 – 07.03;

4 і 8 класи: 10.03 – 14.03;

9 і 10 класи: 17.03 – 21.03; 11 класи: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (всі класи)

24.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025

25.  

Ліцей №51 імені Івана Франка

01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

26.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова

22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

27.  

Ліцей №66

24.03.2025 – 30.03.2025

28.  

Ліцей імені Івана Пулюя

28.03.2025,

18.04.2025 – 27.04.2025

29.  

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса

15.03.2025 – 23.03.2025

30.  

Ліцей імені Василя Симоненка

24.03.2025 – 30.03.2025

31.  

Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка

17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025

32.  

Ліцей "Європейський"

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

33.  

Початкова школа "Школа радості"

24.03.2025 – 30.03.2025

34.  

Початкова школа "Малюк"

17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

35.  

Ліцей "Надія"

15.03.2025 – 23.03.2025

36.  

Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

37.  

Середня загальноосвітня школа №13

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

38.  

Середня загальноосвітня школа №32

24.03.2025 – 30.03.2025
 18.04.2025 – 21.04.2025

39.  

Середня загальноосвітня школа №72

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

40.  

Середня загальноосвітня школа №73 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

41.  

Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

42.  

Середня загальноосвітня школа №86

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 24.04.2025

43.  

Середня загальноосвітня школа №90

24.03.2025 – 30.03.2025

44.  

Ліцей №93

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

45.  

Середня загальноосвітня школа №95

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

46.  

Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

47.  

Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова

22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

48.  

Ліцей "Оріяна"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

49.  

Ліцей "Інтелект"

24.03.2025 – 28.03.2025

50.  

Ліцей "Сихівський"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

51.  

Ліцей №80

24.03.2025 – 28.03.2025

52.  

Початкова школа "Первоцвіт"

27.03.2025 – 30.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025

53.  

Початкова школа "Дивосвіт"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

54.  

Гімназія "Тривіта"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025

55.  

Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія Шептицьких" 

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

56.  

Ліцей №6

08.03.2025 – 16.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

57.  

Ліцей "Львівський"

17.03.2025 – 21.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

58.  

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

24.03.2025 – 28.03.2025
 18.04.2025 – 21.04.2025

59.  

Ліцей №8

10.03.2025 – 15.03.2025, 17.04.2025 – 23.04.2025

60.  

Початкова школа "Крок за кроком"

24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

61.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

62.  

Ліцей №21

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025

63.  

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 ім. М. Конопницької

25.03.2025 – 28.03.2025

64.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

65.  

Ліцей №37

24.03.2025 – 28.03.2025 21.04.2025

66.  

Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

67.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

68.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

69.  

Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

70.  

Ліцей №70

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025

71.  

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71

17.03.2025 – 23.03.2025;

72.  

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

73.  

Ліцей "Просвіта"

24.03.2025 – 30.03.2025

74.  

Гімназія "Провесінь"

24.03.2025 – 30.03.2025

75.  

Початкова школа "Дзвіночок"

26.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

76.  

Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

77.  

Підбірцівський ліцей

24.03.2025 – 30.03.2025

78.  

Лисиничівська гімназія

17.03.2025 – 23.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

79.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025;

18.04.2025 – 21.04.2025

80.  

Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

81.  

Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025

82.  

Середня загальноосвітня школа №30

24.03.2025 – 30.03.2025;

18.04.2025, 21.04.2025

83.  

Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

84.  

Ліцей №38

03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025

85.  

Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43

03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

86.  

Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

87.  

Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

88.  

Початкова школа №53

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

89.  

Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов

24.03.2025 – 30.03.2025

90.  

Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

91.  

Ліцей №57 імені Короля Данила

16.04.2025 – 22.04.2025

92.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова

27.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

93.  

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради

24.03.2025 – 28.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025

94.  

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

95.  

Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025

96.  

Ліцей №94

24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025

97.  

Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова

26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

98.  

Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова

26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

99.  

Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025,
 18.04.2025 – 21.04.2025

100.                

Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей"

17.03.2025 – 23.03.2025,
 18.04.2025 – 21.04.2025

101.                

Львівська правнича гімназія

10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025

102.                

Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей"

24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

103.                

Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги

24.03.2025 – 30.03.2025  21.04.2025

104.                

Великогрибовицький ліцей

24.03.2025 – 28.03.2025

105.                

Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця

24.03.2025 – 28.03.2025

106.                

Грядівська гімназія

24.03.2025 – 30.03.2025

107.                

Зарудцівська гімназія

24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

108.                

Малехівська гімназія

24.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

109.                

Малогрибовицька початкова школа

24.03.2025 – 30.03.2025

110.                

Рясне-Руський ліцей

24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

111.                

Ліцей №15

24.03.2025 – 30.03.2025

112.                

Ліцей №18

26.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

113.                

Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова

05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

114.                

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови

24.03.2025 – 30.03.2025

115.                

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв

24.03.2025 – 30.03.2025

116.                

Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова

22.03 – 30.03.2025,

19.04 – 21.04.2025

117.                

Ліцей "Гроно"

03.03.2025 – 09.03.2025

17.04.2025 – 21.04.2025

118.                

Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025
 18.04.2025 – 21.04.2025

119.                

Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова

10.03.2025 – 14.03.2025 17.04.2025 – 23.04.2025

120.                

Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

21.04.2025

121.                

Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки

24.03.2025 – 30.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

122.                

Ліцей №75 імені Лесі Українки

24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025

123.                

Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності

20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

124.                

Львівська гімназія "Євшан"

17.03.2025 – 21.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

125.                

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

126.                

Початкова школа "Арніка"

24.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025

127.                

Початкова школа "Один, два, три"

26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

128.                

Початкова школа "Світанок"

24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025