Коли у школах Львова будуть весняні канікули

Більшість школярів у Львові підуть на весняні канікули з 24 березня. Відпочиватимуть від навчання тиждень.

При цьому на Великдень (цьогоріч Великдень святкуємо 20 квітня, – ред.) учні також матимуть кілька додаткових вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Коли весняні канікули у школах Львова

У департаменті освіти і культури Львівської міської ради нагадали, що рішення про те, коли відправляти учнів на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно.

Заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Ми лише отримуємо інформацію від усіх шкіл про те, як вони організовують навчальний процес. Для більшості львівських учнів весняні канікули триватимуть тиждень,

– повідомив директор департаменту освіти і культури ЛМР Андрій Закалюк.

Детальний графік весняних канікул у школах Львова у 2025 році