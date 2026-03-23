Весняні канікули стартували: як цікаво і корисно провести час, щоб вони запам'яталися

З 23 по 29 березня у більшості шкіл України – весняні канікули. Цей час має бути не лише відпочинковим, а й цікавим, щоб запам'ятався.

Як провести час на весняних канікулах, щоб вони запам'яталися надовго, розповідає 24 Канал.

Як цікаво провести канікули?

На календарі – кінець березня, а це час весняних канікул у школах. Саме цього тижні більшість школярів відпочиває від уроків. Але в жодному разі це не означає, що час варто провести абияк. Весняна погода сприяє тому, щоб якомога більше часу провести на вулиці, з друзями та з користю. Ось кілька порад, як провести час насичено.

Складіть собі список справ на які не вистачало часу, чи що б ви хотіли спробувати і розподіліть на кожен день. Вдоскональте свої навички, знайдіть свою родзинку:

прочитати книжку,

подивитися фільми чи серіал,

знайти своє хобі чи більше дізнатися про нього,

почати колекціонувати чи поповнити свою колекцію,

підібрати весняні образи,

послухати музику різних стилів,

вивчити вітання та прощання на кількох мовах,

дізнатися про породи тварин, марки машин, біографію цікавої особистості,

напишіть собі листа з мріями та бажаннями, прочитайте його влітку і перевірте, що збулося.

Час з друзями – це теж важливо, але проведіть його активно і насичено:

Підіть на спортивний майданчик пограйте у футбол, волейбол, баскетбол.

Покатайтеся на велосипеді, роликах, самокатах.

Погуляйте в парку, зробіть цікаві світлини чи цікаве пізнавальне відео.

Пограйте в настільні ігри.

Влаштуйте пікнік.

В цей час кінотеатри готують прем'єри молодіжних чи родинних фільмів. Гарна нагода піти на сеанс друзями, крім того, ранкові і денні сеанси дешевші.

Не забувайте про музеї – сьогодні це цікаві пізнавальні простори, які пропонують для школярів тематичні екскурсії, майстерки, знайомства чи інтерактиви. А хто не був жодного разу у музеях свого міста – якраз гарний час для цього.

Чимало освітніх та розважальних центрів на цей час пропонують денні табори для дітей різного віку, в яких вміло поєднуються навчання та розваги. Це чудова нагода спробувати щось нове – програмування, театральний гурток, освоїти певне ремесло (гончарство, різьблення, вишивку, ткацтво), спробувати себе у ролі художника чи кулінара.

Навчальні заклади для старшокласників у цей час влаштовують Дні відкритих дверей – гарна нагода познайомитися з вишем та викладачами, щоб переконатися у правильності свого вибору.

Якщо дитина відвідує спортивні секції, то на цей час, зазвичай, заплановані різноманітні поїздки, екскурсії, активності – не пропустіть нагоду провести час у колі своїх однодумців та побачити щось нове.

Важливо! Серед корисних справ – долучіться до міських "суботників" чи екологічних акцій. У березні у багатьох населених пунктах влаштовують толоки з прибирання та облаштування території. Будьте серед тих, хто прибере берег водойми, міський парк, облаштує територію біля багатоквартирного будинку, посадить дерево.

Не варто забувати і про якісний час з сім'єю. Родинний пікнік, фотосесія, виїзд у ліс помилуватися первоцвітами, більше дізнатися про роботу батьків, влаштувати вечори хімічних дослідів, кулінарії, настільних ігор, облаштування городу на підвіконні, влаштувати вечір сімейних оповідок, хобі чи розповідей про мрії.

І не забувайте – скоро Великдень. Якщо любите це свято, то канікули гарний час, щоб до нього підготуватися: – підберіть декор для дому, складіть меню, спробуйте зробити писанку, задекоруйте кошик, знайдіть новий рецепт паски. А ще ближче – Вербна неділя, тому можна завчасно зробити букети з вербових котиків. Верба саме цвіте і її можна заготовити самотужки.

Оберіть щось одне чи багато, головне – що б цей час був цікавим для вас.