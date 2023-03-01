В одному з облцентрів України змінили дати весняних канікул у школах

У Черкасах змінили дати весняних канікул у школах. Діти підуть на відпочинок від навчання на тиждень пізніше.

У 2023 році весняні канікули у школах Черкас заплановані на 3 – 9 квітня. Змістити дати порекомендував департамент освіти та гуманітарної політики міськради.

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Коли запланували весняні канікули у школах Черкас

Так, чиновники порадили розпочати весняні канікули у школах міста на тиждень пізніше: не з 27 березня, а з 3 квітня.

Директори шкіл цю пропозицію підтримали. Відповідне рішення ухвалили на засіданнях педагогічних рад, уточнив очільник департаменту Богдан Бєлов.

До слова, тривалість весняних канікул для школярів Черкас залишиться незмінною. Відпочинок від навчання триватиме тиждень.

Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.

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