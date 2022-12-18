Українські ветерани викладатимуть у школах окремий предмет

Українських ветеранів залучатимуть до викладання початкової загальновійськової підготовки у школах. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Про нововведення повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Відповідні зміни ухвалили за поданням Мінветеранів.

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Українські ветеранти викладатимуть у школах

Так, перелік педагогів, яких залучатимуть до викладання загальновійськової підготовки у школах розширили. Серед них опинилися і ветерани російської-української війни.

Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді. До того ж залучення ветеранів до роботи з учнями – це також важлива складова їхньої інтеграції у цивільне життя,

– наголосила Юлія Лапутіна.

Також, за її словами, це рішення сприятиме інтеграції в українську освіту практичного досвіду захисту України.

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Як триває навчання в Україні

Як повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, станом на 13 грудня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. При цьому:понад 8 тисяч шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,6 тисячі – дистанційно.

Також в Україні зараз працює майже 10 тисяч дитсадків. Там виховують майже 700 тисяч дітей. Зокрема:

близько 5 тисяч працює очно;

майже 3,5 тисячі – онлайн;

понад 1,3 тисячі – змішано.

На тимчасово окупованих територіях розміщено понад 900 шкіл та майже 930 дитячих садків.